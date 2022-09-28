دستگیری ۴ متهم با بلع ۴ کیلو مواد مخدر در اسفراین

سرهنگ محمد روهنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی مأموران مواد مخدر شهرستان مبنی بر اینکه افرادی به هویت معلوم اقدام به جا به جایی و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک به صورت بلعی از شهرهای جنوبی کشور به شهرستان اسفراین می‌کند، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری پاسگاه عباس آباد نهایتاً با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی متهمان شدند، افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی در محور سبزوار به اسفراین در اقدامی غافلگیرانه متهمان که با خودرو پراید در حال تردد بودند، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی انتقال کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی متهمان را به بیمارستان انتقال و با تحت نظر قرار دادن آنها مقدار ۳۳۱ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۴ کیلو و ۶۴ گرم از شکم ۴ نفر متهم کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین در پایان با تاکید بر اینکه متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: پلیس به هیچ عنوان اجازه جولان را به سوداگران مرگ و افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد نمی‌دهد.

وی بیان داشت: از شهروندان عزیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.