با اصل طرح BRT موافق هستیم / صدای اقداماتی که در این زمینه کرده ایم بعدا به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر از نشست خبری امروز سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور که به مناسبت روز آتش نشانی در محل این سازمان تشکیل شده بود،معاون وزیرکشور و رئیس سازمان دهیاریها و شهرداری های کشور ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: طرح BRT باید در شورای عالی ترافیک تصویب شود و و در حال حاضر هیچ مصوبه ای در مورد این طرح در این شورا وجود ندارد.

وی افزود: ما با اصل طرح BRT موافق هستیم و اگر شورای عالی ترافیک آنرا تصویب کرد،اتوبوسهای چپ در مورد نیاز هم وارد می شود ولی معتقدیم طرح فعلی اجرا شده BRT نیست چراکه باید مشخصه های لازم این طرح نظیر ایستگاه های مخصوص و در وسط خیابان،راه های دسترسی ویژه وسایر امکانات آن را داشته باشد.

هاشمی اشاره ای به نقش قانونی شورای شهر تهران در این زمینه نکرد.

رئیس سازمان دهیاریها و شهرداری های کشور با اشاره به اینکه ما نمی خواهیم امور را رسانه ای و ایجاد چالش کنیم تأکید کرد:اگر شهرداری می گوید بودجه نداریم پس از کجا بودجه خرید این اتوبوسها را تأمین خواهند کرد و همچنین شهرداری نمی تواند این اتوبوس ها را در داخل کشور نیز تولید کند زیرا هیچ مجوزی برای تولید اتوبوس چپ در داده نشده است .

وی یادآور شد:مشکل اتوبوس نیست بلکه بحث نیروی انسانی ،مدیریت و تجهیزات باید با هم دیده شود و نه آنکه به هرکدام بصورت مستقل نگاه شود . من در جریان شنیده های زیادی در مورد BRT هستم ولی هنوز میزان مصون بودن آنها معلوم نیست ضمن آنکه ما اقدامات لازم را در این خصوص انجام می دهیم که صدای آن بعد ها به گوش خواهد رسید.

معاون عمرانی وزیرکشور افزود: چهار سال قبل در حدود 4200 دستگاه اتوبوس در تهران فعال بوده است ولی در حال حاضر با اینکه تعداد اتوبوس ها زیاد شده،درآمدها اضافه شده و بودجه ها افزایش پیدا کرده با 7000 اتوبوس فعال میزان کارایی پایین رفته است.

وی همچنین تصریح کرد:طبق مطالعات انجام شده تنها 2 درصد از آلودگی هوا مربوط به اتوبوسهای شرکت واحد است که حجم بالای جابجایی مسافر دارند و بطور متوسط هر 3 دستگاه موتور سیکلت به اندازه یک اتوبوس هوا را آلوده می کند که در همین راستا و با توجه به محدودیت تولید داخلی اتوبوسهای گاز سوز و ایجاد ایستگاه های سوخت گاز تبصره 13 تولید اتوبوسهای گازوئیلی را برابر سقف وزارت صنایع تصویب کرده است و این اتوبوسها شماره گذاری می شوند.