۱۵ فوتی و ۱۹۴ مصدوم در حوادث مختلف شهری بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیاتی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی بیان داشت: از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، ۱۱ کشته در حوادث داشته‌ایم.

وی افزود: تعداد فوتی‌های ناشی از وقوع حوادث در یک سال گذشته ۱۵ نفر با افزایش ۳۶.۳ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد مصدومان در حوادث از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰ نیز ۱۳۳ مورد بوده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته مصدومان ناشی از وقوع حوادث ۱۹۴ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۵.۸ درصد افزایش داشته است.

حیاتی با بیان اینکه تعداد نجات یافتگان در یک سال گذشته ۷۳۲ نفر با ۶.۱ درصد افزایش بوده است، ادامه داد: از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، ۵۴۸ حریق داشته‌ایم که در یک سال گذشته ۴۱۲ مورد بود و ۲۴.۸ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، ۸۴۴ حادثه داشته‌ایم که در یک سال گذشته ۹۲۱ مورد بوده و افزایش ۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اعلام اینکه مجموع حریق و حوادث از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، هزار و ۳۹۲ مورد بوده است، ادامه داد: در یک سال گذشته مجموع حوادث و حریق هزار و۳۳۳ مورد با ۴.۲ درصد کاهش بوده است.

وی عنوان داشت: از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰ نیز هزار و ۲۳۲ حریق و حادثه در محدوده خدماتی بیرجند اتفاق افتاده که در یک سال گذشته هزار و ۱۹۵ مورد با سه درصد کاهش است.

حیاتی بیان داشت: از مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، ۱۶۰ مورد حریق و حادثه در خارج از محدوده خدماتی بیرجند اتفاق افتاده که در یک سال گذشته ۱۳۸ مورد با کاهش ۱۳.۷ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ وظیفه‌ای در قبال حوادث خارج از شهر جز با دستور مقام‌های ارشد استان نداریم اما با این وجود خدمات لازم را در حوادث خارج از محدوده خدماتی بیرجند ارائه می‌کنیم، گفت: خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، کل تماس‌ها با آتش نشانی ۳۲ هزار و۱۱۵ مورد بوده که از این تعداد هفت هزار و ۲۷۷ تماس واقعی داشته‌ایم، تصریح کرد: در یک سال گذشته هم کل تماس‌ها با آتش نشانی ۲۲ هزار و۳۰۲ مورد بوده که شش هزار و۳۷۵ مورد آن تماس واقعی و بقیه مزاحمت تلفنی بوده است.

حیاتی ادامه داد: از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، ۲۸ حریق یا حادثه عمدی، ۱۶۲ مورد غیر عمدی و ۲۲۱ مورد هم علت وقوع آن نامعلوم بود.

وی افزود: در یک سال گذشته ۲۰ حادثه یا حریق عمدی، ۶۸۶ مورد غیر عمدی و ۲۱۲ مورد هم علت انجام آن نا معلوم بوده است.

به گفته وی در حالی که از هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، زمان رسیدن به محل حادثه به طور میانگین سه دقیقه و شش ثانیه بوده است، این زمان در یک سال گذشته سه دقیقه و هفت ثانیه در حوادث داخل شهر است.

وی بیان داشت میانگین زمان رسیدن به محل حوادث خارج از شهر در حالی که هفت مهر ۱۳۹۹ تا هفت مهر ۱۴۰۰، ۱۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه بوده در یک سال گذشته به ۹ دقیقه و۱۵ ثانیه کاهش یافته است.