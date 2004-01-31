مترو پوليتن ، بر فراز همه

يه گزارش خبرنگار هنري " مهر" از "روزنامه هنر" پربيننده ترين نمايشگاه هاي سال 2003 ميلادي درعرصه هنرهاي تجسمي نمايشگاهي با عنوان " لئوناردو داوينچي ، استادطراحي " بود كه درموزه هنر متروپوليتن نيويورك برگزار شد . اين نمايشگاه به شكل روزانه تزديك به 6863 بيننده داشت . در اين نمايشگاه 120 اثر طراحي داوينچي از طراحي هاي خطي سريع اين هنرمند تا طراحي هاي كامل اوليه تابلوهايش به نمايش گذاشته شده بود . اين نمايشگاه حتي شامل طرح هاي مهندسي اين هنرمند براي وسايل نظامي نيز مي شد .

همچنين نمايشگاه ديگري ازلئوناردوداوينچي درموزه لوورپاريس باعنوان" لئوناردو: طراحي ها ودستنوشته ها" كه شامل بيشترآثاربه نمايش درآمده درموزه متروپلتن مي شد با بازديد كننده اي معادل 5511 نفر درروزدومين نمايشگاه پربيننده سال 2003 ميلادي بود . شايان ذكر است با احتساب باز بودن درهاي اين نمايشگاه طي ساعات دير هنگام شب درمجموع روزوشب اين نمايشگاه موفق به دست يافتن به سقف نهايي 9000 بازديد كننده درتمام روز نيز شد .

هر گاه جايگاه اول ، د راختيار اين دو نمايشگاه به شكل مشترك فرض شود ، آنگاه جايگاه دومين نمايشگاه پربيننده سال گذشته مسيحي را ، نمايشگاه ديگري در موزه متروپليتن كه آثارعكاس آلماني ، توماس استرات را به نمايش گذاشته بود ، در اختيار خود گرفت . اين نمايشگاه درواقع اولين نمايشگاه چيدمان ( اينستاليشن ) بود كه درموزه متروپليتن نيويورك به نمايش گذاشته شده بود .

به هرتقدير بر اساس ارزيابي " روزنامه هنر" امسال ، در دوسوي اقيانوس اطلس تنها 190 نمايشگاه با تعداد بازديد كنندگاني بيشتر از 1000 نفردرروز، برپا شده بود . اين درحالي است كه در سال 2002 ميلادي 215نمايشگاه باهمين تعداد بازديد كننده درروز برپا شده بود . همچنين درسال گذشته 320 نمايشگاه با تعداد بازديد كننده اي معادل 760 بيننده درروزبرپا شده بود در حالي كه امسال تنها 259 نمايشگاه به اين سقف دست يافتند. گفتني است نمايشگاه هنرجديد درموزه هنرهاي معاصر تهران، با حدود800 بيننده درروزازجمله نمايشگاههاي پربيننده محسوب مي شود .

شايان ذكر است روزنامه هنربراي دست يافتن به اين آمار نمايشگاه هاي برپا شده در800 موزه جهان را مقايسه كرده است .