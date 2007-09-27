آموزش طب سنتی ایران در وزارت بهداشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز به کار رسمی نخستین دوره آموزش طب سنتی در ایران صبح امروز در موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران (مجموعه تاریخی مشیرالدوله پیرنیا) و با حضور دکتر علی اکبر ولایتی، وزیر بهداشت، روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی، رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی و معاونین و مدیران وزارت بهداشت و دانشجویان پذیرفته شده در این دوره برگزار شد.

در این مراسم، جوایزی به نفرات اول تا سوم برگزیدگان نخستین دوره آزمون طب سنتی ایران از سوی وزیر بهداشت اعطا شد.

بازدید از ساختمان تاریخی مشیر الدوله و افتتاح آزمایشگاه آموزشی - تحقیقاتی داروسازی سنتی ایران از دیگر برنامه های این مراسم بود.

به گزارش مهر، نخستین دوره آموزش طب سنتی ایران با پذیرش 24 دانشجو از میان فارغ التحصیلان پزشکی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد کار خود را در 4 دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و شاهد آغاز کرده است.