تهرانی همچنان در "دایره زنگی" است

سیدجمال ساداتیان در توضیح بیشتر این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "با وجود برخی شایعات مبنی بر قطع همکاری هدیه تهرانی با پروژه "دایره زنگی"، این بازیگر با ما قرارداد دارد و از چند روز دیگر بازی او در این فیلم شروع می شود."

تهیه کننده "دایره زنگی" درباره نقش و زمان آغاز باز ی تهرانی افزود: "این که او چه نقشی را بازی می کند بستگی به برنامه ریزی های کار دارد و این مسئله تا 10 روز دیگر مشخص می شود."

ساداتیان همچنین خبر جایگزینی نگار فروزنده به جای تهرانی را تکذیب کرد و گفت: "هر کدام از این بازیگرها نقش خاص خود را دارند و ما علاوه بر تهرانی با فروزنده نیز برای همکاری در این پروژه قرارداد بسته ایم."

وی درباره روند تولید فیلم سینمایی "دایره زنگی" گفت: "بیش از 30 درصد از فیلمبرداری در لوکیشن اصلی فیلم یعنی آپارتمانی در اقدسیه به پایان رسیده و حدود یک ماه دیگر فیلمبرداری در این لوکیشن تمام می شود."

ساداتیان افزود: "تاکنون محمدرضا شریفی نیا، امین حیایی، باران کوثری ، صابر ابر، بهاره رهنما، نیلوفر خوش خلق، مهدی پاکدل و اکرم محمدی جلو دوربین رفته اند و بازی مهران مدیری نیز به زودی آغاز می‌شود."

تهیه‌کننده "دایره زنگی" در پایان گفت: "تدوین فیلم از روز چهارشنبه توسط هایده صفی‌یاری شروع شده و ما قصد داریم اولین نمایش فیلم در جشنواره فجر باشد. سپس برای اکران عمومی آن تصمیم بگیریم."

"دایره زنگی" نخستین فیلم سینمایی پریسا بخت‌آور داستان دختری است که صبح روز جمعه خودرو پدرش را برمی دارد و همراه محمد به گردش می رود، اما تصادف می کند. آنها فقط تا بعد از ظهر فرصت دارند هزینه‌های تعمیر و صافکاری را تهیه کنند.