20 هزار لیتر بنزین به بخش خصوصی استان مرکزی اختصاص یافت

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: روزانه یک میلیون لیتر بنزین به بخش خصوصی در کشور اختصاص یافته است که 20 هزار لیتر آن به بخش های خصوصی استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این میزان سهیمه با بررسی نقاط ضعف سهمیه‌بندی بنزین و شناسایی واقعی نیازهای روزانه تعیین شده است اضافه کرد: از مجموع سهیه استان 25درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد به صنعت و 15 درصد به سایر بخش ها از جمله جانبازان و معلولین و مسافران اختصاص یافته است.

سهرابی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و مراجعه بیشتر مردم به فرمانداری به منظور دسترسی بهتر شهروندان به سوخت مورد نیاز، 20 درصد از این سهمیه به استانداری و 80 درصد به فرمانداری واگذار شده است.

استانداری مرکزی عنوان کرد: همچنین برای اقشار کم درآمد و بخش های مورد نیز کشاورزی کوپن سه لیتری برای موتور سواران و خودروها در نظر گرفته شده است.

سهرابی با بیان اینکه با سهمیه ‌بندی سوخت روزانه 25 میلیون لیتر در کشور در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده است، ادامه داد: مردم باید برای تامین سوخت مورد نیاز خود به فرمانداری‌ها مراجعه کنند و فرمانداری با شناسایی واقعی نیازها، سوخت مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

