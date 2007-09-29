  1. استانها
  2. مرکزی
۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

استاندار مرکزی:

20 هزار لیتر بنزین به بخش خصوصی استان مرکزی اختصاص یافت

20 هزار لیتر بنزین به بخش خصوصی استان مرکزی اختصاص یافت

اراک - خبرگزاری مهر: استانداری مرکزی گفت: 20 هزار لیتر از سهمیه بنزین بخش خصوصی کشور به استان مرکزی اختصاص یافت.

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: روزانه یک میلیون لیتر بنزین به بخش خصوصی در کشور اختصاص یافته است که 20 هزار لیتر آن به بخش های خصوصی استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این میزان سهیمه با بررسی نقاط ضعف سهمیه‌بندی بنزین و شناسایی واقعی نیازهای روزانه تعیین شده است اضافه کرد: از مجموع سهیه استان 25درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد به صنعت و 15 درصد به سایر بخش ها از جمله جانبازان و معلولین و مسافران اختصاص یافته است.

سهرابی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و مراجعه بیشتر مردم به فرمانداری به منظور دسترسی بهتر شهروندان به سوخت مورد نیاز، 20 درصد از این سهمیه به استانداری و 80 درصد به فرمانداری واگذار شده است.

استانداری مرکزی عنوان کرد: همچنین برای اقشار کم درآمد و بخش های مورد نیز کشاورزی کوپن سه لیتری برای موتور سواران و خودروها در نظر گرفته شده است.

سهرابی با بیان اینکه با سهمیه ‌بندی سوخت روزانه 25 میلیون لیتر در کشور در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده است، ادامه داد: مردم باید برای تامین سوخت مورد نیاز خود به فرمانداری‌ها مراجعه کنند و فرمانداری با شناسایی واقعی نیازها، سوخت مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

کد مطلب 559891

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها