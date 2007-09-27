آنکارا و پاریس گروه کاری مشترک تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان ترکیه در گزارشی در این باره نوشت که وزرای خارجه ترکیه و فرانسه گروه کاری را تشکیل خواهند داد تا به طور سیستماتیک مسیر پر دست انداز ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را بررسی کند.

برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که قرار است اوایل ماه آینده دیداری از ترکیه داشته باشد گفت که او در دیدار با علی بابکان همتای ترک خود الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را که فرانسه یکی از مخالفین اصلی آن است، مورد بررسی قرار خواهد داد.

کوشنر که به همراه نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده ضمن سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا، افزود: من و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفتگو کردیم و من تصمیم گرفتیم تا با وزیر خارجه ترکیه یک گروه کاری را برای بررسی تمامی جوانب عضویت ترکیه در اتحادیه تشکیل دهیم.

کوشنر تصریح کرد که وی سارکوزی را قانع کرده است تا مانعی در برابر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نباشد.

وزیرخارجه فرانسه همچنین عدم پذیرش یک کشور اسلامی میانه رو نظیر ترکیه را در جمع اتحادیه اروپا اشتباه توصیف کرد.