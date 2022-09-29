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۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۰

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ثبت یک فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت یک فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت یک فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سه مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و هیچ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی نشده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۱ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۶ نفر است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۱۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 5599148

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