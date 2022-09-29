ثبت یک فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سه مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و هیچ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی نشده است.



وی افزود: هم‌اکنون ۳۱ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۶ نفر است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۱۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است.