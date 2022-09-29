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۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۲

فرماندار قصرشیرین:

قصرشیرین دارای ۴۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده است

قصرشیرین دارای ۴۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده است

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین گفت: قصرشیرین دارای ۴۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده است.

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان قصرشیرین بیش از ۴۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده وجود دارد و یک منطقه حفاظت شده مشترک نیز با شهرستان سرپل ذهاب داریم که محل زیست آهو است.

وی افزود: بیش از ۱۵۰ گونه مختلف جانوری در شهرستان قصرشیرین شناسایی شده است که همکاری مشترکی با سازمان محیط زیست برای حفاظت و حمایت از آنها انجام خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: محیط زیست در زندگی نقش مهمی دارد هم در بخش کمک‌های خیرخواهانه برای تأمین تجهیزات و امکانات و ساختمان سازی و هم حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعی براساس وظایف اخلاقی و انسانی است.

حیدری بیان کرد: اقدامات مسئولان شهرستان قصرشیرین باعث حفاظت از محیط زیست شده و برای آیندگان میراثی ارزشمند خواهد بود.

وی ادامه داد: محیط زیست بکر و منابع طبیعی مناسب در کنار تنوع آب و هوایی مقدمه توسعه گردشگری در استان کرمانشاه خصوصاً مناطق غربی استان است.

کد مطلب 5599170

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