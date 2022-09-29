به گزارش خبرنگار مهر، کانون مداحان استان قزوین و جمعی از مداحان برجسته استان قزوین در بیانیهای نقش هیئتهای مذهبی در شرایط فعلی را ویژه و تاریخ ساز دانسته و عنوان کردند: مداحان اهل بیت (ع) و هیأتها باید به میدان بیایند و نقش تاریخی خویش را در جهاد تبیین و میدانداری مردم ایفا کنند.
متن این بیانیه به این شرح است:
حوادث تلخ اخیر که منجر به تهدید امنیت ملی، وهن ارزشهای اسلامی، هتک حرمت زنان و به آتش کشیدن پرچم عزای اباعبدالله الحسین علیهالسلام گردید، فضا را برای دشمنان قسم خورده نظام فراهم نمود تا با ایجاد ناامنی در شهرهای مختلف کشور و تهیه خوراک خبری، تبلیغاتی و عملیات روانی در فضای رسانهای، هدف شوم خود را در کمرنگ نمودن جلوههای حماسه بزرگ اربعین حسینی پیاده کنند.
کسانی که با تحریک جوانان فریبخورده و با به آتش کشیدن قرآن، پرچم امام حسین علیهالسلام و پرچم مقدس ایران و با شهید کردن و مجروح ساختن سربازان وطن، تخریب اموال عمومی و ایجاد فضای رعب و وحشت، به دنبال مقاصد شوم خود بودند بدانند این انقلاب با سرعت هرچه بیشتر به حرکت خود ادامه خواهد داد و این اغتشاشات تنها دست پلید استکبار را بیش از پیش برای عموم مردم آشکار میکند.
دو چیز غبار فتنهها را فرو مینشاند و ماهیت باطل را بر ملأ میسازد: «تبیین» و «به میدان آمدن امت». برای هر دوی اینها، در هر محیطی که هستیم باید به صورت مردمی و گسترده عمل کنیم. به فرموده مقام معظم رهبری مداحان اهل بیت علیهمالسلام و هیأتها، در این برهه، نقشی ویژه و تاریخ ساز دارند؛ چه در جهاد تبیین و چه در به میدان آوردن مردم. امروز که اربعینها و غدیرها و رزمایشهای مواسات و … رخ داده است، همه میدانند که در این زمانه هیچ ظرفیتی به اندازه هیأتها، در میدان مبارزه با این فتنه، توانمند نیست. باید مداحان اهل بیت علیهمالسلم و هیأتها به میدان بیایند و نقش تاریخی خویش را در جهاد تبیین و میدانداری مردم ایفا کنند. احیا امر دین، امروز بر دوش هیأت هاست و باید مخاطبان هیأتها، به کنشگران فعال در عرصه جهاد تبیین بدل شوند تا مبادلات جبهه باطل همگی نقش بر آب شود.
جامعه مداحان اهل بیت (علیهم السلام) استان قزوین این حوادث تلخ و تأسفبار را خدمت حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفدا) تسلیت عرض نموده و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی را محکوم و بررسی دقیق جزئیات این جریان و برخورد بدون اغماض و قانونی با عاملان این جنایات را از قوه قضائیه درخواست دارد.
ضمناً از فداکاری و اقدامات نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بسیجیان عزیز و ایثارگر در کنترل بحران و برخورد با عوامل برهم زننده امنیت تشکر نموده و دوام توفیق این عزیزان را در راستای اعتلای پرچم سربلند جمهوری اسلامی ایران مسئلت مینماید.
ان شاالله پرچم این انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای (حفظه الله) به دستان مبارک حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفدا) برسد.
گفتنی است در روزهای اخیر اقشار مختلف مردم قزوین با برگزاری تجمعات و همچنین بیانیهای تحرکات و اغتشاشات اخیر در کشور را محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع دستگاه قضا با اغتشاشگران شدند.
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