۸۰ درصد آسیب دیدگان اغتشاشات قزوین نیروهای بسیجی و انتظامی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه آتش نشانی شهرک اندیشه قزوین با بیان اینکه باید از حافظان جان و امنیت مردم قدردانی کنیم، اظهار کرد: آتش نشانان همیشه با گذشت از جان خود حافظ جان و مال این مردم بوده‌اند و باید مورد تکریم قرار بگیرند.

وی افزود: در روزهای اخیر نیز نیروی‌های بسیجی و سپاه و نیروی انتظامی برای برقراری و حفظ امنیت کشور تلاش مضاعفی کردند و به لطف جان فشانی آنها امنیت در استان برقرار شد.

استاندار قزوین ادامه داد: امنیت استان در روزهای اخیر از سوی دو گروه اراذل و اوباش و از سوی دیگر از سوی دیگر از سوی افرادی ناآگاه که بین اعتراض و اغتشاش خط کشی نداشتند به خطر افتاد.

وی بیان کرد: حضور نیروهای انتظامی و بسیجیان جان برکف در صحنه نقش مهمی در مدیریت فتنه داشت تا جایی که ۸۰ درصد آسیب دیدگان در این حوادث از این مجموعه‌ها بودند.

اعلایی تاکید کرد: هوشیاری مردم در صحنه‌های حساس انقلاب همیشه راهگشا بوده و این بار نیز حضور مردم قزوین در صحنه باعث شد فتنه متوقف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات شهرک اندیشه عنوان کرد: مشکلات این شهرک در ۲ دهه اخیر به واسطه کوتاهی مدیران گذشته بوده و بابت این کوتاهی از مردم این منطقه عذرخواهی می‌کنیم.

استاندار قزوین در پایان یادآور شد: امیدواریم با پیگیری مسائل و مشکلات باقی مانده شاهد رفع آنها باشیم و مردم زندگی همراه با آرامشی را در این منطقه داشته باشند.