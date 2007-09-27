مسکو هر گونه استقرار تسلیحات در فضا را تلافی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال "ولادیمیر پوپوفکین" (Vladimir Popovkin) امروز طی کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که در صورت استقرار سلاح در فضا توسط هرکشوری روسیه برای اتخاذ تدابیر مناسب، آماده است.

ولادیمیر پوپوفکین، افزود: ما به دنبال جنگ در فضا نیستیم و نمی خواهیم در فضا تفوق و برتری به دست آوریم، اما به هیچ کشوری هم اجازه تسلط در آن حوزه را نخواهیم داد".

فرمانده نیروهای فضایی روسیه اطلاع داد که مسکو و پکن طرح بیانیه ای در باره عدم استقرار تسلیحات در فضا را تنظیم نموده و آن را به سازمان ملل متحد ارائه کردند.

وی تصریح کرد که اگر کشوری تسلیحات در فضا مستقر نماید، بر اساس قوانین جنگ می توان به تلافی آن تسلیحاتی را در آنجا مستقر کرد.

به گفته پوپوفکین پیامدهای استقرار تسلیحات در فضا ممکن است غیر قابل پیش بینی باشند چرا که تسلیحات فضایی سیستم های بسیار پیچیده ای هستند و ممکن است که جنگ بزرگی آغاز شود.

فرمانده نیروهای فضایی روسیه با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ کشوری در فضا سلاحی ندارد یادآوری نمود که هم اکنون فقط دو کشور روسیه و آمریکا می توانند به طور کامل از فضا در برنامه های نظامی و غیر نظامی استفاده کنند. چین به آنها نزدیک شده و در آینده نزدیک هند و آژانس فضایی اروپا نیز به آن خواهند پیوست.

وی تاکید کرد که گروه ماهواره های دو منظوره روسی در مدار در حدود 60 ماهواره است که این گروه همه وظایف نظامی از ارتباطات تا جاسوسی را انجام می دهد. ماهواره های نسل جدید بنا به مدل خود از 7 تا 10 سال و یا از 12 تا 15 سال طول عمر مفید خواهند داشت.