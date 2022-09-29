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۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

درخشش خبرنگار مهر در پنجمین اشکواره فرهنگی هنری مازندران

درخشش خبرنگار مهر در پنجمین اشکواره فرهنگی هنری مازندران

آمل- خبرنگار مهر در پنجمین اشکواره فرهنگی هنری در آمل موفق به کسب رتبه دوم در بخش گزارش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهناز مقدس خبرنگار خبرگزاری مهر در محمودآباد در بخش گزارش موفق به کسب رتبه دوم پنجمین اشکواره فرهنگی - هنری حسینی شد.

پنجمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی در آمل در هفت بخش "رسانه، تئاتر خیابانی، سرود و نقالی، عکس، شعر و داستان کوتاه طی ۱۰ روز در آمل برگزار شد. حدود ۳ هزار و ۴۰۰ اثر از هزار و ۱۳۷ هنرمند از استان‌های مختلف ایران، و نیز از کشورهای عراق، یمن، ترکیه، ایتالیا و افغانستان توسط دبیرخانه اشکواره دریافت شده بود.

آثار برگزیده هنرمندان این اشکواره در مجتمع فرهنگی و هنری ولی عصر (عج)، اماکن زیارتی و عمومی شهر آمل به معرض نمایش عمومی گذاشته شد.

با اعلام هیأت داوران پنجمین اشکواره فرهنگی و هنری در شهرستان آمل، تعداد ۱۸۰ هنرمند بخش‌های مختلف اشکواره شایسته تقدیر و تجلیل و دریافت تندیس و جایزه نقدی شدند.

کد مطلب 5599267

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