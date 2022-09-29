به گزارش خبرنگار مهر رضا حسنی صفت ظهر پنجشنبه در دیدار شهردار، اعضای شورای شهر و کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند از آتش نشانان به عنوان چوب دو سر طلا یاد کرد.

وی افزود: آتش نشانان در حوزه‌های مختلف به مردم خدمات ارائه می‌کنند و زمانی که همه فرار می‌کنند، آنها به دل حادثه وارد می‌شوند.

وی بیان داشت: آتش نشانی از جمله مشاغلی است که تعطیلی ندارد و هرچند کار عاشقانه ای است اما قانون گذار در مقایسه با دیگر مشاغل با وجود سختی‌های بسیار آن، در گرفتن حداقل‌ها از ادارات دیگر کمتر دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه آتش نشانان چوب دو سر طلا هستند، تصریح کرد: هرچند در شهر بیرجند باید به مردم خدمات ارائه کنند اما به دلیل ضعف موجود در شهرستان‌های مجاور، با امکانات محدودی که دارند باید به آنها هم خدمات ارائه کنند.

حسنی صفت ادامه داد: مسئولان کشور و استان در تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی مرکز استان باید به این مورد توجه کافی داشته باشند که آنها به همه خراسان جنوبی خدمات می‌دهند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آتش نشانی بیرجند و اینکه استانداری همکاری لازم در این خصوص ندارد، گفت: زمانی که حادثه در مرز ماهیرود اتفاق می‌افتد، همین مسئولان به آتش نشانان مرکز استان دستور می‌دهند که در آنجا خدمات ارائه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار کرد: وجود تنها یک بالابر با توجه احداث ساختمان‌های مرتفع در شهر ۳۰۰ هزار نفری بیرجند، خدمات رسانی به چند نقطه شهر در زمان وقوع حوادث را با مشکل مواجه کرده است.

حسنی صفت افزود: مردم به دلیل اینکه پایان کار می‌گیرند از دستگاه‌های دولتی برای رعایت ایمن سازی قانون مدارترند و دستگاه‌های دولتی نه تنها پایان کار نمی‌گیرند، بلکه برای ایمن کردن ساختمان‌های خود کوتاهی می‌کنند.

وی ادامه داد: در مخازن موجود در ورودی شهر بیرجند از سمت مشهد بالغ بر یک صد میلیون لیتر سوخت ذخیره شده است و به دلیل اینکه این مخازن در جای گودی احداث نشده‌اند، در هنگامی که حادثه‌ای در آنها اتفاق بیفتد، سوخت موجود در مخازن نیمی از شهر بیرجند را در بر خواهد گرفت.

وی گفت: هرچند با انجام اقداماتی می‌توان از بروز حادثه احتمالی در آینده جلوگیری کرد اما سازمان مربوط تاکنون به آتش نشانی اجازه ورود به این مکان برای انجام اقدامات لازم را نداده است.