استمرار بازدیدهای نظارتی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، در جمع خبرنگاران گفت: پیرو بازدیدهای نظارتی امروز توفیق داشتم در لامرد حضور پیدا کرده و از پروژه های مختلف و همچنین منطقه ویژه اقتصادی که «صنایع انرژی بر» در آن متمرکز هستند بازدید کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از صنایع مهم تولیدی آلومینیوم جنوب است که با تلاش های صورت گرفته در مجموعه غدیر، می تواند ۳۰۰ هزار تن در سال تولید انجام دهد و اکنون بحث اجرای فاز دوم آن مطرح است.

وی افزود: همچنین از مجموعه پالایشگاه پارسیان سپهر و پالایشگاه گاز پارسیان بازدید شد که خوشبختانه سرمایه گذار جدید کارش را شروع کرده است.

قالیباف با اشاره به اینکه صنایع اینجا نیازمند دریافت مواد اولیه هستند، تصریح کرد: اکنون موضوع فاز ۲ مجتمع آلومینیوم مطرح است که ظرفیت آلومینیوم کشور را می تواند به ۱.۲ میلیون تن افزایش دهد لذا برای این مهم نیازمند تأمین مواد اولیه و همچنین زیرساخت هایی مثل برق هستیم؛ در حوزه پالایشگاه ها نیز نیازمند تامین خوراک هستیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در این منطقه انجام شده اما توسعه همه این صنایع منوط به سرمایه گذاری به وقت و به جا و استفاده از ظرفیت ها است، اظهار کرد: برای تامین مواد اولیه آلومینیوم باید سرمایه گذاری صورت گیرد تا معادن داخل کشور فعال شوند؛ در واقع نباید دو مرتبه وارد کننده این مواد شویم که تحقق این امر نیز شرایط خاص خودش را دارد.

قالیباف افزود: این منطقه به خاطر جغرافیایی که دارد دارای فرصت های زیادی بوده و «صنایع انرژی بر» می تواند در آن توسعه یابد اما باید با صراحت و شفاف بگویم نیازمند یک برنامه ریزی و اجرای خیلی دقیق هستیم وگرنه این ظرفیت ها به خاطر نبود برق، خوراک، زیرساخت ها و حمل و نقل ها می تواند خسارت بار باشد.

وی ادامه داد: به عبارتی با سرمایه گذاری در این صنایع بزرگ و همچنین پتروپالایشگاه ها، آلومینیوم و … این مجموعه ها می تواند برای کشور سودده بوده و اشتغال آفرینی کند اما با یک بی دقتی می توانند خسارت بار شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: در آستانه برنامه هفتم هستیم لذا این بازدیدها برای تنظیم پیشران های کشور ضرورت دارد؛ در واقع می توان از این طریق، صنایع و اولویت ها و نیازهای آنها را از یک سو و همچنین انرژیی هایی مانند آب، برق و زیرساخت هایی مانند حوزه حمل و نقل را از سوی دیگر تنظیم کرد.

بنابراین گزارش، محمد باقر قالیباف بعد از ظهر پنجشنبه در آغاز سفر یک روزه خود وارد شهرستان لامرد شد. بازدید از مجموعه‌های صنعتی و حضور در یادواره شهدای لامرد و مهر از برنامه‌های رئیس مجلس است.