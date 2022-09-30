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۸ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

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شور و شعور حسینی مردم فین کاشان

شور و شعور حسینی مردم فین کاشان

کاشان - مردم فین کاشان با حضور در حرم مطهر حضرت علی بن باقر (ع) به عزاداری پرداختند.

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خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- هادی نجف زاده: اهالی ولایت مدار فین کاشان که یک روز را با پای پیاده از فین تا مشهد اردهال پیموده بودند با حضور در حرم مطهر و نورانی حضرت علی بن باقر (ع) شور و شعور حسینی خود در عزاداری بر آن حضرت را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 5599501

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