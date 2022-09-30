شور و شعور حسینی مردم فین کاشان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- هادی نجف زاده: اهالی ولایت مدار فین کاشان که یک روز را با پای پیاده از فین تا مشهد اردهال پیموده بودند با حضور در حرم مطهر و نورانی حضرت علی بن باقر (ع) شور و شعور حسینی خود در عزاداری بر آن حضرت را به نمایش گذاشتند.

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