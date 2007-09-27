خانواده های عرب ساکن کرکوک حاضر به ترک این شهر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نرمین عثمان وزیر محیط زیست عراق روز پنجشنبه به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت : حدود 2 هزار خانواده عرب ساکن کرکوک در 255 کیلومتری شمال بغداد آماده هستند به زادگاه های اصلی خود بازگردند.

وی تصریح کرد: کمیته عادی سازی روابط در کرکوک موافقت 2 هزار خانوار عرب را که حاضر شده اند در عوض گرفتن 15 هزار دلار شهر کرکوک را ترک کنند، گرفته است.

عثمان که خود نیز کرد است، خاطرنشان کرد: یک بودجه 200 میلیون دلاری برای پرداخت غرامت ها به این خانوارها در نظر گرفته شده است.

در کرکوک که در قلب منطقه ای نفت خیز قرار دارد، چندین جامعه ازجمله کردها، اعراب و ترکمن ها زندگی می کنند. این شهر اکنون حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.