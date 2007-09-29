برگزاری جشنواره مستقل مستند ضرورت دارد

فرشاد فرشته حکمت درباره برپایی جشنواره سینما حقیقت ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "تاکنون به سینمای مستند همانند شهروند درجه دو نگاه می شد. چون تاکنون این نوع آثار به عنوان بخشی از جشنواره های مختلف در کشور مورد بررسی قرار می گرفتند. البته این توقع از جشنواره نمی رود که در نخستین گام همه پله ها را طی کند."



وی ادامه داد: "مهمتر از برگزاری جشنواره برخورد علمی با یک پدیده از نوع فیلمسازی است که که اکنون به بیماری تولید انبوده دچار شده است. یعنی اکنون همه عوامل به سمتی حرکت می کند که آمار تعداد آثار ساخته شده افزایش پیدا کند. در حالی که این موضوع نمی تواند شرایط افزایش کیفیت را دربر داشته باشد."



این سینماگر با اشاره به اینکه همواره نیاز به آموزش احساس می شود، اظهار داشت: "برگزاری کارگاه های تخصصی و ترجمه و چاپ کتاب های مرتبط با مسایل مستندسازی و ارایه نگاهی منتقدانه به فیلم ها می تواند به تدریج سطح علمی وحرفه ای سینماگران را افزایش دهد. توجه به این نوع فیلمسازی هنوز مورد توجه کارگردان ها قرار نگرفته است."



وی همچنین یادآور شد: "در حال حاضر تجربه در عرصه های جدید بسیار گسترده شده است. در حالی که مستندسازان ایرانی یا با این تجربه ها ارتباط ندارند و یا اینکه چارچوب هایی برای ذهن خود تعیین کرده اند که ایده های جدید در آن راه ندارد. ولی اگر سینماگران با ذهنی گسترده تر به شکل های مختلف مستند نگاه کنند، به فضاهای تازه تری دست پیدا می کنند."



فرشته حکمت با بیان اینکه از نگاه او فیلم های مستند را در دو قالب کلی می توان تقسیم بندی کرد، گفت: "گاهی به فیلم مستند به عنوان وقایع نگاری یا انعکاس صرف یک اتفاق نگاه می شود. در این شیوه توجهی به جنبه های زیبایی شناسانه آثار وجود ندارد. چنین فیلمی را نمی توان یک اثر مستند قلمداد کرد. گروه دوم آثاری هستند که ثبت یک اتفاق با توجه به اصول هنری شکل می گیرد. چنین فیلمی مستند نام دارد."



این مستند ساز تاکید کرد: "گاهی افرادی که به بررسی آثار مستند می پردازند، چنان محو تماشای اتفاق هولناک ثبت شده در یک فیلم می شوند که به جنبه های زیبایی شناسانه اثر توجه نمی کنند. در حالی که یک مستندساز باید با توجه به تحقیق و مطالعه سراغ تبدیل یک موضوع به اثری مستند برود. در چنین حالتی یک فیلمساز را می توان به عنوان یک پدید آورنده معرفی کرد."



وی با توجه به وضعیت کنونی آثار مستندسازان جوان کشور توضیح داد: "اتفاق های خوبی در عرصه مستند در حال شکل گیری است. اما برخی مواقع فیلمسازان ما اعتماد به نفس و توانایی هایشان را نادیده می گیرند و به کپی برداری از آثار دیگر کارگردان ها دست می زنند. در برخی مواقع یک فیلمساز خود را تکرار می کند و به تقلید از آثار موفق خود می پردازد."



این کارگردان خاطر نشان کرد: "اگر فیلمسازان ما به تماشای فیلم های مستند موفق ساخته دیگر کارگردان های جهانی بپردازند و از مطالعه کافی در این بخش برخوردار شوند، به کپی برداری یا تقلید صرف احساس نیاز نمی کنند. اما متاسفانه توجه بیش از اندازه به تولید انبوه باعث شده است که برخی از آثار بی بهره از هر گونه تفکر یا اندیشه به مرحله تولید برسد."



فرشته حکمت درباره استفاده از خط داستانی، بازیگر یا ارایه مستند خلاقانه اظهار نظر کرد: "در تقسیم بندی مستند نوعی نگاه بسته وجود دارد. برخی وارد کردن درام به مستند یا ساختار شکنی و توجه به آثار تجربی را جایز نمی دانند. در صورتی که هر نوع از مستند جایگاه و مورد استفاده خاص خود را دارد. به عقیده من چیزی به عنوان مستند محض وجود ندارد. اگر قرار باشد یک انسان تحلیل گر باشد، نظر خود را به اثرش وارد می کند."



وی همچنین گفت: "نوع نگاه هر فرد به یک موضوع واقعیت را از شکل مطلق آن خارج می کند و به نوعی رویداد را به اثر اضافه می کند. اصولا" مستند بدون دخل و تصرف هیچ وقت نظر و نگاه فیلمساز را تامین نمی کند. به عقیده من، بازسازی یک اتفاق تاریخی حتی به وسیله انیمیشن در صورتی که واقعیتی را برای مخاطب روشن کند، می تواند یک اثر مستند محسوب شود."



این سینماگر با اشاره به نیاز عرصه مستند به برخورداری از نگاه ها و تعاریف جدید اظهار داشت: "توجه به تعاریف جدید باعث می شود که با گستره قابل توجهی از آثار مستند مواجه شویم. به نظر من فیلمسازانی همچون عباس کیارستمی، جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد و ابوالفضل جلیلی زاده سینمای مستند هستند و برخی از آثار آنها در این نوع سینما جای می گیرد."



وی ادامه داد: "اگر عرصه مستند خارج از نگاه های یکسویه و بسته باشد، می تواند شرایط بهتری را برای مستندسازان کشور فراهم بیاورد. برگزاری جشنواره نیز با توجه به همین مسایل می تواند راهی برای شناخت بیشتر این عرصه محسوب شود. به خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی با استفاده از هنرمندان داخلی می تواند برای کارگردان های مستندساز ایرانی حایز اهمیت باشد."



ساخت فیلم مستند "نهنگ آتشین" و مجموعه مستند تلویزیونی "رازهای ایران زمین" برخی از آخرین فعالیت های فرشاد فرشته حکمت را تشکیل می دهد. وی یکی از اعضای بازبینی و انتخاب نخستین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران و بخش مستند جشن خانه سینما بوده است.

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