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۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

در دیدار با مبارک؛

معاون طالبانی بازگشایی سفارت مصر درعراق را بررسی کرد

معاون رئیس جمهوری عراق امروز موضوع بازگشایی سفارتخانه مصر در بغداد را با رئیس جمهوری این کشور در شهر قاهره بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عادل عبدالمهدی در کنفرانس مطبوعاتی در شهر قاهره گفت که وی امکان بازگشت هیئت دیپلماتیک مصر به طور کامل را به بغداد با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بررسی کرده است.

وی به خبرنگاران گفت: در دیدار با مبارک اوضاع امنیتی و سیاسی عراق، امکان بازگشت کامل هیئت دیپلماتیک مصر به بغداد، روند بازسازی عراق و نقش منطقه ای مورد انتظار از مصر بررسی شد.

عبدالمهدی گفت که هدف از سفر دوره ای کنونی وی بررسی پیچیدگی های منطقه ای مرتبط با اوضاع عراق و تلاش برای حل آنها با کشورهای همجوار از طریق گفتگو با سران و رهبران سیاسی برای رسیدن به تفاهم است.

کد مطلب 559973

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