داور اسپانیایی در اخطار دادن رحم ندارد / نکونام اولین بازیکن ایرانی که از گونزالس کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ادواردو ایتورالده گونزالس که به همراه دو هموطنش "روبرتو پرز دل پالامار" و "رافائل گوئررو آلونسو" شصت و سومین دربی پایتخت را بین تیم های استقلال و پرسپولیس قضاوت خواهد کرد، متولد بیستم فوریه سال 1967 است.

گونزالس اولین قضاوت رسمی خود را در سوم سپتامبر سال 1995 و در دیدار اسپانیول و سالامانکا انجام داد که این دیدار با نتیجه 3 بر یک به سود اسپانیول به پایان رسید.

وی در یازدهم ژوئن سال 2003 اولین دیدار بین المللی خود را در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپا بین تیم های جمهوری ایرلند و گرجستان که با برتری 2 بر صفر ایرلند همراه بود، انجام داد.

این داور اسپانیایی در مسابقات جام جهانی زیر 20 سال جهان در سال 2003 قضاوت 4 دیدار برزیل - کانادا، پاراگوئه - آلمان، برزیل - اسلواکی و آرژانتین - آمریکا را برعهده داشته اما تاکنون نتوانسته در مسابقات جام جهانی قضاوت کند.

در فصل گذشته لالیگا گونزالس قضاوت 16 مسابقه را برعهده داشت که در این دیدارها 117 کارت زرد و 10 کارت قرمز به بازیکنان نشان داده است. وی در دیدار اوساسونا با دپورتیوو که با برتری 4 بر یک اوساسونا به پایان رسید یک کارت زرد هم به جواد نکونام نشان داد.

همچنین این داور در فصل جاری لالیگا قضاوت 3 دیدار آلمریا - والنسیا، دپورتیوو - بتیس و وایادولید - رئال مادرید که این آخری هفته گذشته برگزار شد، را برعهده داشته که در این 3 دیدار در مجموع 13 بار از کارت زرد خود استفاده کرده است.

گونزالس در رقابت های مقدماتی یورو 2008 قضاوت 2 دیدار را برعهده داشته است. وی ابتدا در تاریخ 15 نوامبر 2006 قضاوت مسابقه تیم های رژیم اشغالگر قدس با کرواسی که با برتری 4 بر 3 کرواسی همراه بود را برعهده داشت و در 6 ژوئن 2007 دیدار نروژ با مجارستان که نروژ با 4 گل آن دیدار را به سود خود به پایان برد، را قضاوت کرد.

دیدار دربی 63 ، نخستین قضاوت ادواردو ایتورالده گونزالس داور 40 ساله اسپانیایی در یک مسابقه باشگاهی در قاره آسیا محسوب می شود.