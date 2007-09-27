حماس به رژیم صهیونیستی درباره ادامه تجاوز به نوار غزه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری عربستان، جنبش حماس در بیانیه خود همچنین خواستار تقویت وحدت همه گروههای مقاومت فلسطین برای مقابله با هرگونه تجاوز رژیم اسرائیل شد.

ارتش رژیم صهیونیستی در حملات هوایی و یورش دیروز و امروز خود به مناطق مختلف نوار غزه تاکنون 12 شهروند فلسطینی را شهید و بیش از 30 نفر دیگر را زخمی کرده است.

جنبش حماس در بخش دیگری از بیانیه خود تلاش برخی تلاش ها برای ایجاد گزینه های استراتژیک دیگری به غیر از مقاومت را شکست خورده توصیف و تاکید کرد که این تلاش ها راه به جایی نخواهد برد و مقاومت برای آزاد سازی سرزمین فلسطین ادامه خواهد یافت.

حماس همچنین از همه کشورهای عربی و اسلامی خواست تا از پایداری ملت فلسطین در جای جای این سرزمین بویژه نوار غزه حمایت و پشتیبانی کنند.