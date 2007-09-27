کیکر به مهدوی کیا نمره 5/3 داد/ اشکان دژاگه نمره 4 گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، شب گذشته درچارچوب دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای آلمان، مهدی مهدوی کیا و اشکان دژاگه درقالب تیم های باشگاهی خود به میدان رفتند و وحید هاشمیان وامیر شاپورزاده نتواستند تیم های خود را همراهی کنند.

دردیدار اینتراخت فرانکفورت برابرکارلسروهه مهدی مهدوی کیا 90 دقیقه درترکیب ثابت تیمش به میدان رفت و درنهایت ازمجله کیکر نمره 5/3 گرفت.

همچنین اشکان دژاگه که 90 دقیقه درترکیب تیم فوتبال وولفسبورگ برابر وردربرمن به میدان رفت، نتوانست نمره ای بهتر از4 را از این مجله دریافت کند.

وحید هاشمیان که در دیدار آرمنیابیلفلد برابرهانوفرنیمکت نشین بود و امیرشاپورزاده هم که درمسابقه هرتابرلین با هانزارروشتوک از روی سکوها عملکرد هم تیمی های خود را تماشا می کردند، نمره ای از این مجله دریافت نکردند.