اتحادیه عرب طرح سنای آمریکا درباره تجزیه عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی الجاروش مسئول پرونده عراق در اتحادیه عرب خواستار مقابله جدی و قاطعانه کشورهای عربی با این "دسیسه خرابکارانه" شد.

وی افزود: اولین نوع مقابله با این قطعنامه در ورود قدرتمند اعراب به عرصه عراق و ایستادن در کنار ملت عراق برای کمک به آنها به منظور از بین بردن این رویکرد مغایر با منافع اعراب است.

الجاروش در گفتگو با خبرنگاران افزود: واقعیت اقدامات آمریکا این است که واشنگتن با سلاح خود عراق را به طور گسترده ویران کرد و شبکه القاعده را به عراق کشاند و این کشور را به پایگاه اصلی شبکه القاعده تبدیل کرد.

مجلس سنای آمریکا شب گذشته طرح تجزیه عراق به سه منطقه شیعه، سنی و کردنشین را به عنوان یک راه حل سیاسی برای این کشور تصویب کرد.

این طرح که از سوی "جوزف بایدن" رئیس روابط خارجی سنای آمریکا پیشنهاد شد، با 75 رای موافق در برابر 23 رای مخالف به عنوان یک قطعنامه غیرالزامی به تصویب رسید.



این مصوبه رئیس جمهوری آمریکا را وادار به انجام کار خاصی درباره عراق نمی کند، اما نشان دهنده یک مرحله مهم در بحثهای مربوط به این کشور است .

طرح بایدن ، سیستم یک دولت فدرال را برای عراق ترسیم می کند که شامل مناطق جداگانه نیمه خودمختار برای شیعیان، سنی ها و کردهای عراقی است که هر منطقه پلیس و دستگاه های دولتی مستقل خواهند داشت. بر اساس این طرح ، یک دولت مرکزی در بغداد از مرزهای عراق حفاظت و درآمدهای نفتی را توزیع خواهد کرد.

یک چنین ساختاری در قانون اساسی عراق آمده است، اما بایدن تلاشهای دیپلماتیک محلی و منطقه ای را برای سرعت دادن به تکمیل آن آغاز می کند.