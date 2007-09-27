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۵ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۵۹

در پایان نیمه اول؛

پرسپولیس برابر پاس همدان به برتری دست یافت

پرسپولیس برابر پاس همدان به برتری دست یافت

نیمه اول دیدار تیم های پاس همدان و پرسپولیس تهران با برتری شاگردان افشین قطبی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور- جام خلیج فارس- امشب تیم های پاس همدان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه قدس همدان، به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول این دیدار تیم پرسپولیس با نتیجه 2 بر یک از میزبان خود پیش افتاده است.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده محمود رفیعی است، ابتدا تیم فوتبال پاس همدان توسط مصطفی چترآبگون در دقیقه 19 به گل دست یافت اما عباس آقایی در دقیقه 30 بازی را به تساوی کشاند وعلیرضا نیکبخت واحدی هم در دقیقه 40 گل برتری پرسپولیس را به ثمر رساند.

ضمن اینکه در این نیمه امید خورج از تیم فوتبال پاس همدان و مسعود زارعی از تیم فوتبال پرسپولیس تهران از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

کد مطلب 560015

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