به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال‌جاری، روکش آسفالت با ضخامت بیش از سه سانتی‌متر، لکه‌گیری، روکش حفاظتی و زودبازده در طول ۱۲۶.۵ کیلومتر از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان لرستان در حوزه معاون راهداری انجام شده است.

وی بیان داشت: این میزان روکش جدای از پروژه‌های ساخت و توسعه راه روستایی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان افزود: همچنین در حوزه ایمنی و حریم با نصب و به‌روزرسانی ۶۸ عدد چراغ چشمک‌زن، نصب ۶ هزار و ۳۵۹ عدد انواع علائم اخطاری و انتظامی، ۱۴۳ عدد تابلو اطلاعاتی، خط‌کشی ۵۶۵ کیلومتر، نصب ۳ هزار و ۶۹۲ عدد چشم گربه‌ای، استوانه و بشکه ایمنی، هزار و ۳۳۲ عدد سرعت‌کاه و ۱۶۸ کیلومتر شیار لرزاننده نسبت به ایمن‌سازی محورهای اصلی، فرعی و روستایی اقدام شده است.

شیروانی همچنین از جمع‌آوری، تعمیر، نصب و به‌روزرسانی گاردریل به طول دو کیلومتر و تهیه و نصب نیوجرسی به طول سه کیلومتر خبر داد و گفت: در حوزه رسیدگی به پرونده‌های حریم از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه، هزار و ۷۹ پرونده بررسی شده که ۶۱۰ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.

وی بیان داشت: در حوزه ابنیه فنی نیز تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های پل «چم گرگعلی» سلسله، زیرگذر «رازان»، دیوار حائل «پاعلم» در محور پلدختر - اندیمشک، ابنیه فنی «تجره» در محور خرم‌آباد -بروجرد و تعریض پیچ «سرنمک» در محور خرم‌آباد - بیران‌شهر صورت گرفته است.