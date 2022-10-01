آمار زنان سالمند تنها در ایران ۴ برابر مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی، در همایش روز جهانی سالمند، افزود: بیمه سلامت حدود ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش دارد که نزدیک به ۹ درصد آنها یعنی ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۲۱۲ نفر سالمند هستند و در ۵ صندوق زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت خدمات میگیرند.
وی با بیان اینکه باید سالمندان را طوری تربیت کنیم که به جای شکست و آسیب امکان رشد در ناملایمات را داشته باشند، ادامه داد: ما در سطح یک با همکاری معاونت بهداشت وزارت بهداشت ۱۴ خدمت حداقلی مراقبتهای اولیه نظیر خدماتی در راستای فشار خون و دیابت و…، را پوشش میدهیم. در سطوح دو و سه خدمات مختلفی از جمله مشاوره روانپزشکی، جراحیهای قلبی و سرطانها و…، با پوشش مناسبتر انجام میدهیم. سازمان بیمه سلامت ۹۰ درصد بخش بستری و ۷۰ درصد بخش سرپایی را پرداخت میکند.
ناصحی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بروز بیماریهای مزمن در دوره سالمندی، تاکید کرد: بیمهها باید در حوزه پیشگیری نیز کار کنند تا فضایی ایجاد شود که سالمندان در سنین بالا کمتر دچار بیماریهای مزمن شوند. در این راستا باید کارهای علمی انجام دهیم.
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