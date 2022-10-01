  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۹ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛

آمار زنان سالمند تنها در ایران ۴ برابر مردان

آمار زنان سالمند تنها در ایران ۴ برابر مردان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با عنوان این مطلب که آمار زنان سالمند تنها در جامعه ما ۴ برابر مردان سالمند تنها است، گفت: این موضوع آسیبی برای جامعه است که باید به آن توجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی، در همایش روز جهانی سالمند، افزود: بیمه سلامت حدود ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش دارد که نزدیک به ۹ درصد آنها یعنی ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۲۱۲ نفر سالمند هستند و در ۵ صندوق زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت خدمات می‌گیرند.

وی با بیان اینکه باید سالمندان را طوری تربیت کنیم که به جای شکست و آسیب امکان رشد در ناملایمات را داشته باشند، ادامه داد: ما در سطح یک با همکاری معاونت بهداشت وزارت بهداشت ۱۴ خدمت حداقلی مراقبت‌های اولیه نظیر خدماتی در راستای فشار خون و دیابت و…، را پوشش می‌دهیم. در سطوح دو و سه خدمات مختلفی از جمله مشاوره روانپزشکی، جراحی‌های قلبی و سرطان‌ها و…، با پوشش مناسب‌تر انجام می‌دهیم. سازمان بیمه سلامت ۹۰ درصد بخش بستری و ۷۰ درصد بخش سرپایی را پرداخت می‌کند.

ناصحی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بروز بیماری‌های مزمن در دوره سالمندی، تاکید کرد: بیمه‌ها باید در حوزه پیشگیری نیز کار کنند تا فضایی ایجاد شود که سالمندان در سنین بالا کمتر دچار بیماری‌های مزمن شوند. در این راستا باید کارهای علمی انجام دهیم.

کد مطلب 5600179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها