گلزنی سامره، معدنچی، مبعلی و کاظمیان در شب پیروزی الشعب و الشباب/ قهرمان در گام نخست شکست خورد

به گزارش خبرنگارمهر، روز نخست از هفته اول سی و چهارمین دوره مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات دقایقی پیش با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید که در یکی از این مسابقات تیم فوتبال الشعب با گلزنی بازیکنان ایرانی اش با نتیجه 2 بر یک برابر میزبان قدرتمند خود الاهلی به برتری دست یافت.

در این دیدار علی سامره در دقیقه 17 و مهرزاد معدنچی در دقیقه 59 برای الشعب گلزنی کردند و عادل صقر در دقیقه 52 تک گل الاهلی را به ثمر رساند.

همچنین تیم فوتبال الشباب هم موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میزبان خود تیم فوتبال حتا، تیم پیشین ابراهیم قاسمپور که به تازگی به رقابت های دسته اول امارات صعود کرده است، را شکست دهد. علی محمد، ایمان مبعلی( از روی نقطه پنالتی) و جواد کاظمیان گل های تیم فوتبال الشباب را در این دیدار به ثمر رساندند.

در دیگر بازی امشب، تیم فوتبال الجزیره هم با نتیجه 3 بر یک برابر الوصل قهرمان دوره گذشته این مسابقات به برتری دست یافت. در این دیدار فیلیپ کوکو در دقیقه 31، کالو در دقیقه 59- از روی نقطه پنالتی و محسن سعد در دقیقه 87 برای تیم فوتبال الجزیره گلزنی کردند و تک گل الوصل در دقیقه 90 توسط آندره دیاز به ثمر رسید.

ضمن اینکه ماجد ناصر بازیکن تیم فوتبال الوصل در دقیقه 60 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. تیم فوتبال الوصل در فصل گذشته لیگ دسته اول امارات قهرمانی شده بود وتیم الجزیره جایگاه سوم را به خود اختصاص داده بود.

در ادامه این رقابت های فرداشب 2 دیدار زیر برگزار می شود:

-العین - الظفره

- النصر- الشارجه