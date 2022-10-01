دشمن با سمپاشی فرهنگی به دنبال تغییر ذائقه فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی ظهر شنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اشنویه فرهنگ را پایه و اساس همه فعالیتها عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن امروز روی فرهنگ دست گذاشته است و طرحهای غرب برای مهار جمهوری اسلامی مبارزه فرهنگی_ رسانهای است و در چنین عصری تبلیغ صحیح دین بسیار حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: روزانه صدها ساعت برنامه در شبکههای ماهوارهای علیه جمهوری اسلامی ساخته میشود و در فتنهها ما تأثیر این کار رسانهای را مشاهده میکنیم.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی افزود: ما امروز اغتشاشات هیبریدی را مشاهده میکنیم که انواع روشها را در آن به کار گرفته اند و دشمن برای رسیدن به هدف خود چند وجهی کار میکند و نافرمانی مدنی یکی از توطئههای دشمن است.
وی گفت: جین شارپ کتابی را نوشته است و در سال ۸۸ جزوهای که از ستاد یکی از سران فتنه تکثیر میشد بخشی از این کتاب بود و جین شارپ در آن بیش از ۱۹۰ مورد از روشهای نافرمانی مدنی را آموزش میدهد و معلوم میشود دشمن از سالها قبل بر روی نافرمانیهای مدنی در ایران برنامه دارد.
حجت الاسلام امامی گفت: دشمن با سمپاشی فرهنگی به دنبال تغییر ذائقه مردم و فرهنگ دینی و از بین بردن چهارچوبهای منطقی و قانونی است و این به نفع هیچ کس نیست و حتی در یک نظام کمونیستی و لیبرالیستی هم نمیتواند مفید باشد و قدرت بی شائبه جمهوری اسلامی دشمن را مستاصل کرده است و آنها به دنبال این هستند که از آب گلآلود ماهی بگیرند و لذا میبینیم از فوت یک خانم با استفاده از قدرت امپراطوری رسانهای خود، به تضعیف انقلاب اسلام دست میزند.
وی تصریح کرد: خداوند متعال شاخصه مبلغین دینی را عدم ترس عنوان میکنند و ما بر این اساس در مسیر تبلیغ دین مبین اسلام وو معارف انقلاب اسلامی قدم گذاشته ایم و امیدواریم که این معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی اشنویه منشأ خیری در تبلیغ معارف الهی باشد.
در ادامه این جلسه سید علی ترابی گفت: خلاء وجود تبلیغات اسلامی در اشنویه در مباحث فرهنگی احساس میشد و امیدواریم با کمک هم بتوانیم لوازم تبلیغ را فراهم کنیم.
فرماندار اشنویه افزود: دشمن بر مسئله تبلیغ دست گذاشته است و از این طریق بر علیه انقلاب اسلامی ودین پروپاگاندای رسانهای راه میاندازد و باید بر امر تبلیغ درست معارف دینی و الهی اهتمام ویژه و جدی داشته باشیم و با توجه به سابقه حجت الاسلام بیگی جهش تبلیغی در اشنویه دور از انتظار نیست.
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