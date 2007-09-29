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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

در گفتگو با مهر :

شرایط ایجاد قطب‌های علمی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشریح شد

شرایط ایجاد قطب‌های علمی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشریح شد

دبیر قطب‌های علمی کشور شرایط ایبجاد قطب‌های علمی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر اساس آیین نامه جدید تشریح کرد.

دکتر فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد قطب علمی در کل گروه های علمی و آموزشی باید 7 عضو هیئت علمی در رشته مورد نظر وجود داشته باشد. این اعضای هیئت علمی باید در رشته و تخصص مورد نظر در علوم انسانی هر کدام دارای 60 امتیاز علمی، در علوم فنی و مهندسی هر عضو 80  امتیاز علمی و در علوم پایه و شیمی هر عضو باید 140 امتیاز علمی داشته باشند.

وی گفت: متوسط امتیازات اعضای هیئت علمی در علوم انسانی 50  و در علوم پایه 150 است بنابراین بر اساس این میانگین شاخص های احراز شرایط برای ایجاد قطب علمی تعیین شده است.

بختیاری نژاد افزود: این امتیازات از فعالیت های علمی و پژوهشی بین سال های 79 تا 83 در نظر گرفته می شود.

وی از اصلاح آئین نامه ایجاد قطب های علمی خبر داد و گفت: براساس این تغییر در آئین نامه حوزه های علمیه و سایر دستگاه های اجرایی رسمی کشور نیز می توانند نسبت به ایجاد قطب علمی اقدام کنند  تقاضای خود را به وزارت علوم ارائه دهند. 

دبیر قطب های علمی کشور در مورد تأمین اعتبار قطب های علمی افزود: وزارت علوم سالانه تنها به قطب های تحت تابعه خود مبلغ 50 میلیون تومان پرداخت می کند و قطب های سایر دستگاه ها نیز پس از دریافت مجوز از وزارت علوم می توانند از سوی دستگاه ذیربط خود تأمین اعتبار شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 84 قطب علمی در کشور دارای موافقت قطعی هستند گفت: 30 قطب علمی دیگر نیز باید در جلسه شورای قطب های علمی با ریاست وزیر علوم و معاونین وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرند.

کد مطلب 560096

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