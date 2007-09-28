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۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

رئیس شورای اصناف کشور:

کارگران فاقد مسکن از تسهیلات اجاره 99 ساله بهره مند می شوند

کارگران فاقد مسکن از تسهیلات اجاره 99 ساله بهره مند می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به انعقاد قرارداد با وزارت مسکن اظهار داشت: برای کلیه کارگران اصناف کشور که فاقد مسکن هستند تا سقف 15 میلیون تومان تسهیلات 99 ساله اعطاء می شود و این افراد خانه دار می شوند.

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زنان سرپرست خانوار و اعضای تعاونی های اصناف از مزایای تسهیلات بهره مند می شوند.

وی خاطر نشان کرد: افزایش تعداد واحدهای صنفی مشکلات بزرگی را فراهم کرده است و صدور پروانه های قانونمند در دستور کار شورای اصناف قرار دارد.

رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه 38 رشته شغلی مشمول معافیت پرداخت حق بیمه هستند، تصریح کرد: به دنبال راهکاری برای افزایش رشته ها و رسته های شغلی برای معافیت از پرداخت حق بیمه هستیم.

آزاد با بیان اینکه برای شناسائی واحدهای صنفی کد شناسائی و کارت بانک ملت صادر شده است، یادآور شد: دارا بودن کارت بانک توسط هر واحد صنفی به منزله پروانه کسب است.

وی در پایان با اشاره به بررسی های انجام شده برای صدور پروانه های کسب الکترونیکی خاطر نشان کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک به زودی پروانه های کسب به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

کد مطلب 560145

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