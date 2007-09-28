احمدی نژاد آمریکا را استیضاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران، درنماز جمعه این هفته تهران ، با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک، این سفر را پر برکت و استثنایی خواند و گفت: سفرهای قبلی وی هم عالی بود اما نتایج سفر امسال رئیس جمهور به سازمان ملل چشمگیر تر از سالهای قبل بود.

آیت الله جنتی احمدی نژاد را ستاره ای خواند که در مجمع عمومی سازمان ملل درخشید.

وی با اشاره به سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا تصریح کرد: رفتاری که با احمدی نژاد در این دانشگاه شد بیانگر ماهیت دانشگاهیان این کشور بود ، حال چگونه می توان از قشر نظامی و یا سیاسی این کشور انتظاری داشت.

خطیب جمعه تهران، عصبانی نشدن احمدی نژاد در قبال سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: کف زدن دانشجویان این دانشگاه در حقیقت دهن کجی به رئیس دانشگاه بود وحمایت 77 درصد از دانشجویان رسوایی بزرگی برای آمریکا به بار آورد.

آیت الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز قدس گفت: مردم ایران هر ساله جواب دشمن را با راهپیمایی پرشکوه خود می دهند و امسال نیز که آمریکا اینگونه در برابر کشورمان شاخ و شانه می کشد، باید این راهپیمایی با شکوهتر از سالهای قبل برگزار شود.

دبیر شورای نگهبان، همچنین با اشاره به مصوبه مجلس آمریکا مبنی بر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریست ها خطاب به آمریکا گفت : وای بر شما سیه روزگان و روسیاهان که سپاه را تروریست می نامید.

وی این سئوال را مطرح کرد که چگونه می توانید با تمام جنایاتی که در جهان انجام داده اید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریست خطاب کنید؟

دبیر شورای نگهبان خطاب به مقامات آمریکا گفت: شما عواطف پاک خانوادگی را از بین برده اید و نسبت به حقوق زنان تعدی می کنید و همچنین فقر و محرومیت را نادیده گرفته اید، با این تفاسیر بهتر است به خداوند گرایش پیدا کنید.

به گفته جنتی سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی یک انسان سیاسی و روحانی بوده است چرا که وی سخنان خود را با جمله "الهم عجل لولیک الفرج" آغاز کرد.

وی افزود: در سازمان ملل که سخن از کلاهبرداری و سلطه گری است و اینگونه سخنان معنایی ندارد، احمدی نژاد با استناد به آیات قرآن، زورگویان جهان را تهدید کرد.

دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به تهاجم فرهنگی غرب اظهار داشت: از بین بردن فرهنگ های بومی و حاکم کردن فرهنگ غرب، چه عدالتی را می تواند به همراه داشته باشد.

خطیب جمعه تهران همچنین به این سخن احمدی نژاد مبنی بر تشکیل جبهه متحد همبستگی برای صلح اشاره کرد و گفت: در پرتو توحید و حرکت الهی، این جبهه می تواند دم از عدالت و زیبایی های عدالتگران بزند.

آیت الله جنتی همچنین سخن گفتن از ظهور حضرت مهدی (عج) توسط رئیس جمهور در سازمان ملل را نشانه شجاعت وی دانست و گفت: این وعده خداوند تخلف ناپذیر است، پس بهتر است همه جهانیان در جهت برقراری عدالت و حق بر روی زمین گام بردارند.

وی با بیان اینکه بیشترین سئوالاتی که از احمدی نژاد در آمریکا می شد مبنی بر موضوع هولوکاست و اسرائیل بود، تاکید کرد: منطق قوی و متین احمدی نژاد همه را به خود جذب کرد، این نه تنها افتخار مردم ما بلکه افتخار جهان اسلام است و این مسئله تنها مسئله ایران نیست بلکه مسئله جهان اسلام است.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه بیان حرکت حق به حساب جهان اسلام گذاشته می شود اظهار داشت: جهان اسلام باید افتخار کند که یک مسلمان از موضع بالا و با قدرت و اقتدار با آمریکا و اسرائیل برخورد می کند چرا که اکنون موضع، شجاعت و صراحت داشتن در جهان مطرح است.

خطیب جمعه تهران، در بخش دیگری از سخنانش هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و اظهار داشت: باید از خانواده های عزیزانی که با تقدیم شهدا، ایثارگران و جانبازان توانستند دشمن را از خاک ایران با ذلت بیرون کنند تقدیر شود چرا که آنان با این اقدام خود اسلام، انقلاب و نظام را حفظ کردند که در غیر این صورت نه اسلامی، نه انقلابی، نه نظامی و نه شرفی برای این ملت باقی می ماند.

آیت الله جنتی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به جشن عاطفه ها اظهار داشت: از مردم و کمیته امداد امام خمینی برای کمک های گسترده آنان قدردانی می کنیم.

دبیر شورای نگهبان همچنین آغاز سال تحصیلی جدید را گرامی داشت و خاطر نشان کرد: بسیار خرسندیم از اینکه رشد علمی در کشورمان چشمگیر است و اکنون ده ها برابر سالهای گذشته دانش آموز و دانشجو در این کشور به کسب علم و دانش می پردازند.

وی در همین رابطه مسئله هسته ای کشورمان را نماد عزت و اقتدار برای مردم دانست و گفت: در کسب علم نباید مسئله اخلاق را فراموش کنیم چرا که در آن صورت به راهی می رویم که غرب در آن گام بر می دارد.

خطیب جمعه تهران، دربخش دیگری از سخنانش میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک و همچنین شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت گفت.

آیت الله جنتی همچنین در خطبه اول نماز جمعه تهران، با اشاره به لیالی قدر گفت: باید قدر این شبها را به خوبی بدانیم چرا که سرنوشت ما در این شبها رقم می خورد.

وی افزود: خداوند انسان را به گونه ای آفریده که خود سرنوشتش را معین کند اما مقدرات او نیز با توجه به اعمالش رقم می خورد.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه شب هفدم ماه مبارک رمضان شب جنگ بدر بود ، گفت: این شب به تثبیت اسلام کمک و دشمن را برای همیشه نا امید کرد.

آیت الله جنتی همچنین حضرت علی (ع) را یک عنصر استثنایی در تاریخ دانست و گفت: باید نهج البلاغه را در پرتو قرآن به دنیا معرفی کنیم.

دبیر شورای نگهبان همچنین عدالت را گمشده تاریخ از ابتدا دانست و تصریح کرد: علی (ع) را می توانیم با عدالتش به جهانیان معرفی کنیم و با این روش اکثر مردم جهان به اسلام روی خواهند آورد.