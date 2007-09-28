به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه کخ در برلین آلمان که نتایج بررسی های خود را در مجله BMC Veterinary Research منتشر کرده اند، کشف کردند که اگر یک گره لنفاوی نزدیک به محل عفونت چهار هفته قبل از فعال شدن یک دوز بالای عامل پریونیک بیماری برداشته شود، حیوان بیمار می شود اما اگر این دوز محدود شود، بیماری اتفاق نمی افتد.

عامل پریونیک، مسئول بیماری های حادی چون "اسکراپی" و بیماری Creutzfeldt-Jakob در سیستم عصبی است.

بیماری اسکراپی نوعی بیماری تخریب کننده سیستم عصبی مرکزی است.

پریونها به مولکولهایی گفته می شود که ساختمان آنها فقط از پروتئین ساخته شده و فاقد اسید نوکلئیک است.

این تحقیقات درحقیقت پاسخی به این مسئله است که عوامل پریونیک چگونه از محل عفونت به مغز و مغز نخاع منتقل می شوند.

این محققان نقش سیستم لنفاوی را که شامل شبکه گره های لنفاوی است در گسترش بیماری "اسکراپی" در سیستم عصبی یک گونه خوکچه هندی مورد بررسی قرار دادند.

به این ترتیب کشف کردند که اگر یک گره لنفاوی از محل آلودگی در مدت شش روز پس ازفعال شدن یک دوز بالا و یا متوسط عامل آلوده کننده، با جراحی برداشته شود حیوان همچنان بیماری را توسعه می دهد.

اما در صورتی که این گره لفناوی چهار هفته قبل از آلودگی در دوز بالای عامل پریونیک، برداشته شود حیوان مبتلا به بیماری اسکراپی می شود، ولی اگر دوز محدود شود بیماری اتفاق نمی افتد.

این نتایج نشان می دهد که در مورد دوز کم عامل بیماری، نقش سیستم لنفاوی در تسهیل هجوم به بافت عصبی بسیار مهم است.