فشار نظام سلطه در حوادث اخیر کاملاً مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در کارگروه امور اجتماعی استان، به رخدادهای اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: آنچه که مهم است، این است که باید نسبت به اتفاقات اخیر باید دقیق بود و این از آن جهت حائز اهمیت است که نظام سلطه در این خصوص برنامه‌ریزی دقیقی را انجام داده است.

وی با یادآوری اینکه امروز این سوال مطرح است که چه کسی از خشونت‌های امروز منتفع می‌شود، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی از اتفاقات اخیر داشته باشیم، باید همه پارامترهای نظام را در نظر بگیریم؛ چرا که اگر بدون در نظر گرفتن این پارامترها پیش برویم، قطع یقین راهی که در پیش خواهیم گرفت، بیراهه خواهد بود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه منظور از در نظر گرفتن پارامترها در اتفاقات اخیر، هم پارامترهای بیرونی و هم پارامترهای درونی است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اتفاقات اخیر را با دقت بررسی کنیم، خواهیم دید که اصلی‌ترین پارامتر در این حوادث، دخالت نظام سلطه در مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

افشارچی در ادامه با یادآوری اینکه هدف از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، خروج از نظام سلطه بود، به همین خاطر در طول بیش از چهار دهه اخیر، اکثر اتفاقات رخ داده به واسطه برنامه‌ریزی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، تصریح کرد: موضوع قابل اهمیت در حوادث اخیر این است که فشار نظام سلطه را به عینه مشاهده می‌کنیم که با همه ابزارها به ویژ] رسانه در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز باید با تشخیص و بصیرت، بهانه را از دشمن گرفت، عنوان کرد: بصیرت یعنی اینکه در حوادث و اتفاقات باید تشخیص داد در کجا قرار گرفت و این مهم اولویت است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان ضمن قدردانی از مردم در محکومیت اغتشاشات اخیر و با تاکید بر اینکه نظام به همواره در تلاش برای شنیدن اعتراضات بوده است، گفت: اقشار مختلف مردم به مرزبندی‌ها وقاف هستند و در این میان باید از رسانه‌های گروهی استان نیز قدردانی کرد که در آتش اختلاف و خشونت ندمیدند.

وی با تایکد بر اینکه در این برهه اصلی‌ترین کار این است که تشخیص دهیم کجا باید قرار گیریم، اظهار کرد: در اولین جلسه پس از این حوادث در این استان، با متولیان امر فرهنگی تلاش خواهد شد لایه‌های کف میدان اغتشاشات را شناسایی کنیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر این است که گره‌گشایی از مشکلات مردم داشته باشیم، یادآور شد: باید دید در لایه پایین که در کف، دست به اغتشاش زده‌اند چه مشکلاتی دارند و این مهم در حال بررسی است و با لایه‌های گفت‌وگوپذیر جامعه که اکثریت نیز هستند، گفت‌وگو خواهیم کرد.