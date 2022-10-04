به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پاکسازی محلات جرم خیز بروجرد، مأموران پلیس این شهرستان در ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر اقدام به پاکسازی نقاط آلوده و جمع آوری معتادان متجاهر کردند.
وی با اشاره به جمع آوری ۱۵ معتاد متجاهر و معرفی آنها به مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع اعتیاد به مسائل اجتماعی، روحی روانی، شخصی، فرهنگی و محیطهای اجتماعی ارتباط پیدا میکند، بی تردید پس از ترک هم مراقبتهای بیشتری از این افراد برای جلوگیری و روی آوردن مجدد به اعتیاد نیاز است.
فرمانده انتظامی بروجرد بیان داشت: گرچه همواره مبارزه با این آسیب اجتماعی، یکی از اولویتهای محوری در مجموعه انتظامی است اما بی تردید اگر همت عمومی جامعه و همه دستگاههای متولی در زمینه آسیبهای مواد مخدر در جامعه ایجاد نشود، پلیس هرگز به تنهایی نمیتواند در بحث کنترل و مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها موفق شود.
نظر شما