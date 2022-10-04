خبر خوب برای فعالان صنایع دستی/بیمه ۱۰ هزار نفر از فعالان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدعزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه نظارت ستادی رئیس جمهوری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میانگین حقوق کارمندان این وزارتخانه از همه جا پایین‌تر است و ان شاء الله به دستور شما این موضوع حل شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حوزه گردشگری، ادامه داد: در حوزه گردشگری فقط ۲۰ میز گردشگری جدی و تخصصی راه افتاده که روز گذشته در همایش گردشگری خوراک در سده نو ۸۰۰ نفر فعالان این حوزه حضور داشتند، این تنها بخشی از آن میزی است که ما راه اندازی کردیم.

ضرغامی درباره حوزه میراث فرهنگی نیز گفت: یگان حفاظت ما کار خیلی مهمی دارد، اما نه خودرو و نه نیروی واجد شرایط دارد. با این حال با امکاناتی که شما می‌بینید از بزرگترین گنجینه جمهوری اسلامی حفاظت و صیانت می‌کنیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه صنایع دستی در این وزارت خانه وجود دارد، خاطرنشان کرد: از شما سپاسگزارم که در جلسه هفته قبل برای بیمه ۱۰ هزار نفر از فعالان صنایع دستی دستور دادید و این خبر بسیار خوب را به این عزیزان بدهیم. مُرّ اقتصاد مقاومتی، صنایع دستی است و این امکان از امروز وجود دارد که هر خانه‌ای کارگاه شود. این همان شعار صنایع دستی ما است و اغلب این افراد خانم و سرپرست خانوار هستند و شایسته نیست اگر مشکلی در رابطه به کارشان داشته باشند. میراث‌فرهنگی بهترین ابزار برای انسجام ملی است.

ضرغامی ادامه داد: میراث فرهنگی ما بهترین ابزار برای انسجام ملی است. تا به حال دو قطبی‌ها را تبلیغ کردند. شما امروز دیدید چقدر ریشه‌های توحیدی و تمدن ارزشمند در گذشته ایران وجود دارد و به قول شهید مطهری ما با این پیشینه درها را باز کردیم و اصلاً با سپاه اسلام نجنگیدیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: موزه ملی که در سال ۱۳۱۶ راه اندازی شده است، هنوز در خدمت مردم است. این تعداد مخازن و گنجینه ما اینجا انبار شده است که نیازمند نگاه مثبتی است که شما به این حوزه داشتید و از این بابت تشکر می‌کنم.

وی در ادامه نیز تصریح کرد: درباره میدان مشق، اگر مصوبه کمیسیون که الان در دولت تصویب شده به سرعت در دولت تصویب شود خدمتی که شما به میراث فرهنگی کردید در طول این ۴۳ سال اصلاً قابل قیاس با دیگران نیست و فکر نکنم تا سال‌های دور هم کسی بتواند چنین کاری برای میراث فرهنگی کشور انجام دهد.