مرغ منجمد کیلویی ۴۸ هزار تومان در فارس توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعادت ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دوره جدید توزیع مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار از ۱۹ شهریورماه آغاز شده است، عنوان کرد: از آن زمان تاکنون ۵۰۰ تن مرغ منجمد به قیمت ۴۸ هزار تومان به بازار مصرف فارس تزریق شده است.
وی میزان قابل توجهی مرغ منجمد در سردخانههای ملکی و استیجاری اداره کل پشتیبانی امور دام استان دام ث فارس ذخیره سازی و در زمان مورد نیاز به منظور تعادل بخشی قیمتها توزیع میشود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس تصریح کرد: توزیع مرغ منجمد از طریق تعاونیهای مصرف دستگاه اجرایی، فروشگاه زنجیرهای، توزیع اینترنتی، کاسبان امین و فروشگاه منتخب صنف مرغ و تخم مرغ و توزیع سیار در مناطق حاشیهای و کم برخوردار انجام میشود.
او اظهار کرد: روزانه ۱۰ تا ۱۵ تن مرغ منجد توسط پنج کامیون ویژه حمل مواد پروتئینی به صورت سیار توزیع میشود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس با اشاره به اینکه مرغ مورد نیاز فروشگاههای عرضه، تعاونی مصرف، ادارات، مراکز عمده مصرف اعم از بیمارستانها، مراکز آموزشی، پادگانها، زندانها و… قابل تأمین است، گفت: نمایندگان مراکز مذکور با مراجعه و معرفی کتبی این اداره کل قابل تأمین است.
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