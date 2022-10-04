پرداخت حقوق به آتش نشان با ضوابط کارمندی ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی ظهر سه شنبه در آئین گرامیداشت روز آتش نشان و تجلیل ازآتش نشان‌های سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل گفت: این وضعیت برای یک آتش نشان که درسخت ترین شرایط وارد عملیات اطفا، امداد ونجات و سوانح می‌رود قطعاً باید به نسبت یک کارمند پشت میز نشین تغییر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از آتش نشانان درگذشته به صورت حقوق کارگری دریافت واکنون دریافتی آنها حتی از آتش نشانی که با سابقه حدود ۱۰ ساله یا به تازگی وارد این شغل شده، اختلاف چندین برابری دارد، افزود: انتظار است که استانداری مازندران و مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی نسبت به رویه پرداخت حقوق آتش نشان‌ها وتضییع حقوق این قشر زحمت کش تجدید نظر و اقدام جدی و انگیزشی داشته باشند.

آتش‌نشانی آمل نیازمند بروزرسانی

رئیس شورای اسلامی شهر آمل دربخش دیگری گفت: سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل در دهه ۸۰ یکی از نخستین شهرداری‌ها در حوزه برخورداری از به روزترین و پیشرفته‌ترین امکانات آتش نشانی، امداد و نجات و سوانح درسطح کلان شهرهای کشور بوده و اکنون بسیاری از این تجهیزات فرسوده و غیرقابل استفاده شده است.

محمدی افزود: در حال حاضر سازمان آتش نشانی آمل با چالش‌های بسیار در بخش‌های مختلف به ویژه حوزه حریق و آتش‌نشانی مواجه است که باید متناسب با استانداردهای روز و بین‌المللی مورد بازبینی قرار گیرد.

وی بر نوسازی تجهیزات آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به وقوع حوادثی همچون حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو که ثابت کرد آتش نشانان ما از هیچ تلاشی برای بهبود ایمنی و کاهش خطر حوادث دریغ نکرده و نخواهند کرد.

ضرورت ارتقا تجهیزات به سمت بلندمرتبه سازی

رئیس شورای اسلامی شهرآمل با اشاره به اینکه درحال حاضر بلندمرتبه سازی در شهرآمل و دیگر شهرهای آمل در طرح‌های تفضیلی دیده شده و در شرف مصوب شدن است، گفت: سازمان‌های آتش نشانی نیز همسو با بلندمرتبه سازی ساختمان‌ها، در به روزکردن و اضافه کردن تجهیزات نیز باید پیشگام وبا برنامه عمل کنند.

محمدی همچنین با بیان اینکه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، ارتقای انگیزه کاری آتش نشانان آملی به عنوان رکن اصلی سرمایه‌های این سازمان، مستلزم توجه جدی است، تصریح کرد: با موافقت اعضای شورای شهر وشهردار، از مهرماه امسال در پرداختی‌های ماهانه پرسنل آتش نشانی به صورت دائمی، فوق العاده پرداختی به عنوان کمک و بهبود پرداختی اعمال شود.

وی یادآورشد: شرایط سخت کاری آتش نشانان سبب فرسودگی شغلی این افراد می‌شود و رسیدگی به وضعیت رفاهی، معیشتی و مسکن این افراد، بدون شک در کندی روند فرسودگی نیروها تأثیرگذار است.

رئیس شورای اسلامی شهرآمل اعلام کرد: سازمان آتش نشانی همچنین در سایر حوزه‌ها نیز نیاز جدی به حمایت و پشتیبانی مستمر مجموعه مدیریت شهری دارد و بهبود ظرفیت‌های اعتباری و بودجه‌ای برای این سازمان بسیار اثربخش و کارآمد است.