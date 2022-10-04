به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام عابدین خرّم به این شرح است:
در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران، نام نیروهای انتظامی، قرین شجاعت، دلاوری و ایثارگری برای تأمین نظم و امنیت جامعه بوده و گامهای خستگیناپذیر فرماندهان، افسران و سربازان این نیرو در دفاع از مرزهای کشور و مبارزه با عوامل ناامنی و هنجارشکنی، همواره محکم و استوار بوده است.
نیروی انتظامی با تکیه بر آرمانها و ارزشهای الهی و پیروی از ولایت، همچون همیشه، با اقتدار و صلابت و در عین حال عقلانیت و رأفت اسلامی و با بهرهگیری از اعتماد و مشارکت مردم، گامهایی بلند و اساسی در راستای ارتقای همبستگی ملی، نشاط اجتماعی و قانونگرایی برداشته است.
فرارسیدن هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است تا اقدامات مقتدرانه فراجا در تأمین امنیت پایدار کشور را بار دیگر یادآوری کنیم؛ بیتردید بخش عمده عظمت و قدرت جمهوری اسلامی ایران برخاسته از تلاشهای بیدریغ بزرگمردان نیروی انتظامی در عرصه امنیت عمومی است.
عملکرد بهموقع، مناسب و هوشمندانه نیروی انتظامی در حوادث و بحرانهای اجتماعی از جمله در جریان ناآرامیهای اخیر کشور، موجب شده است که توطئهها و فتنههای دشمنان نقش بر آب شده و جریانهای معاند و بدخواه در سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات مردمی ناکام بمانند.
نیروی انتظامی در این اتفاقات، مظلوم واقع شد، اما در این آزمون هم توانست دوشادوش دیگر نیروهای امنیتی کارنامه خوبی از خود در حفظ نظم عمومی نشان دهد. مردم ما نیز بدون توجه به شایعهسازیها، شبههافکنیها و فرافکنیها، قدردان زحمات فرزندان خود در این نیرو هستند.
اینجانب با ادای احترام به ارواح مطهر شهدای والامقام نیروی انتظامی، از تلاشها و خدمات شبانهروزی فرماندهان و کارکنان خدوم و زحمتکش فراجا در جایجای استان آذربایجان شرقی قدردانی میکنم و توفیق روزافزون این عزیزان را در سنگر برقراری نظم و امنیت از درگاه خداوند متعال خواهانم.
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