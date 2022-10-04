اهدای ۶۴ دستگاه نبولایزر به کودکان مبتلا به «سی اف»

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین درویشی بهلولی، گفت: این اقدام در راستای نیاز بیماران مبتلا به CF برای استفاده از دستگاه نبولایزر خانگی برای مصرف داروهای خاص و با هماهنگی اداره بیماران خاص معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد «سی اف» ایران و انجمن حمایت از بیماران CF در شیراز انجام شد.

او افزود: در زمان حاضر ۲۰۸ بیمار مبتلا به «سی اف» در استان شناسایی و در مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در حال دریافت خدمات درمانی لازم هستند.

دکتر درویشی یادآور شد: بیماری «سی اف» یک اختلال ژنتیکی است که موجب ایجاد اختلال در کارکرد مخاط شده و سبب آسیب به اندام‌های بدن به ویژه ریه‌ها و پانکراس می‌شود.

این مقام مسؤول در دانشگاه ادامه داد: از نشانه‌های بیماری «سی اف» می‌توان به عرق شور، سرفه‌های مداوم، عفونت‌های مکرر ریه از جمله ذات‌الریه و التهاب ریه‌ها که اغلب ناشی از عفونت باکتریایی یا ویروسی است اشاره کرد.

رئیس اداره امور بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: یکی از نشانه‌های اصلی در تشخیص اولیه بیماری «سی اف»، احساس طعم شوری در هنگام بوسیدن نوزاد شیرخوار است.

غربالگری نوزاد، آزمایش عرق و آزمایش ژنتیک از جمله روش‌های تشخیص این بیماری است که دکتر درویشی به آن اشاره کرد.