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۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

رئیس اداره بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد؛

اهدای ۶۴ دستگاه نبولایزر به کودکان مبتلا به «سی اف»

اهدای ۶۴ دستگاه نبولایزر به کودکان مبتلا به «سی اف»

شیراز – رئیس اداره بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اهدای ۶۴ دستگاه نبولایزر به کودکان مبتلا به «سی اف» با همکاری یونیسف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین درویشی بهلولی، گفت: این اقدام در راستای نیاز بیماران مبتلا به CF برای استفاده از دستگاه نبولایزر خانگی برای مصرف داروهای خاص و با هماهنگی اداره بیماران خاص معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد «سی اف» ایران و انجمن حمایت از بیماران CF در شیراز انجام شد.

او افزود: در زمان حاضر ۲۰۸ بیمار مبتلا به «سی اف» در استان شناسایی و در مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در حال دریافت خدمات درمانی لازم هستند.

دکتر درویشی یادآور شد: بیماری «سی اف» یک اختلال ژنتیکی است که موجب ایجاد اختلال در کارکرد مخاط شده و سبب آسیب به اندام‌های بدن به ویژه ریه‌ها و پانکراس می‌شود.

این مقام مسؤول در دانشگاه ادامه داد: از نشانه‌های بیماری «سی اف» می‌توان به عرق شور، سرفه‌های مداوم، عفونت‌های مکرر ریه از جمله ذات‌الریه و التهاب ریه‌ها که اغلب ناشی از عفونت باکتریایی یا ویروسی است اشاره کرد.

رئیس اداره امور بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: یکی از نشانه‌های اصلی در تشخیص اولیه بیماری «سی اف»، احساس طعم شوری در هنگام بوسیدن نوزاد شیرخوار است.

غربالگری نوزاد، آزمایش عرق و آزمایش ژنتیک از جمله روش‌های تشخیص این بیماری است که دکتر درویشی به آن اشاره کرد.

کد مطلب 5602570

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