اعلام مهلت ثبت تقاضای اینترنتی دریافت وام اربعین بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازنشسته و وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری که از تاریخ اول تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی حضور یافته و از مرزهای غربی به سمت بقاع متبرکه کربلا و نجف عزیمت کرده‌اند، می‌توانند برای ثبت تقاضای اینترنتی استفاده از تسهیلات ۴میلیون تومانی سفر اربعین، از صبح روز سه شنبه ۱۲ مهرماه تا پایان روز جمعه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی به نشانی sabasrm.ir مراجعه کنند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه «صفحه نخست گذرنامه» و همچنین «صفحه ممهور به مهر ورود و خروج» خود را که در دوره زمانی اول تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ باشد، در بخش مربوطه در این سامانه (نشانی https://www.cspf.ir/arbaein) در قالب فایل JPEG بارگذاری کنند.

این تسهیلات به مبلغ ۴میلیون تومان با اقساط یک ساله (۱۲ ماهه) و کارمزد ۴ درصد ارائه می‌شود.

مبلغ تسهیلات برای متقاضیانی که پس از بررسی مستندات ارسالی مشمول این طرح باشند در آینده نزدیک با هماهنگی بانک عامل و پس از اطلاع رسانی لازم، به حساب حقوق بازنشستگی شخص بازنشسته / وظیفه بگیر مشمول، در بانک صادرات ایران واریز خواهد شد.

