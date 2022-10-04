باشگاه اهدای خون در یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا آقایی میبدی عصر سه شنبه در نشستی با رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد اظهار کرد: در سال گذشته ۵۳ هزار نفر به انتقال خون یزد مراجعه کردند که از این تعداد ۴۵ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: اهدای خون در یزد ۳۵ در هزار است که این آمار در متوسط کشوری ۲۵ در هزار نفر است.

آقایی میبدی بیان کرد: اداره کل انتقال خون یزد ۱۰۰ درصد پاسخگوی نیازهای بیمارستانها و مراکز درمانی استان است.

رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد نیز در این نشست، قول مساعد برای ترویج فرهنگ اهدای خون در سطح شهر یزد داد.

در این نشست، دو جایگاه نصب بنر به اداره کل انتقال خون یزد به منظور اطلاع رسانی اهدای خون بانوان و

جوانان در سطح شهر یزد اختصاص یافت.

همچنین در این نشست مقرر شد؛ با کمک سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد باشگاه های اهداکنندگان خون راه اندازی شود تا طرح تکریم اهداکنندگان خون با قوت بیشتر اجرا شود.