توان رقابتی تجار استان بوشهر افزایش یابد/ لزوم کاهش تعرفه صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اظهار داشت: صادرات پیش از آنکه برای صادرکننده مفید باشد، به چرخه اقتصادی استان کمک می‌کند، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌نماید و برای دولت، درآمدهای مالیاتی خواهد داشت.

وی افزود: مهم‌ترین فایده شخصی صادرات، افزایش نقدینگی است و امروزه تولیدکننده محصول و خدمات، حتی با داشتن جایگاهی ثابت در بازارهای داخلی، به سمت جهانی شدن پیش می‌روند.

مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: در واقع اگر یک شرکت تولیدی به بازار فعلی خود بسنده کند، به مشتریان خود آزادی عمل می‌دهد تا به سمت رقبایش حرکت کنند.

وی سپس خواستار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد و گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان نیازمند حمایت ویژه در ارتباط با تسهیلات، تأمین مواد اولیه و کمک‌های فنی و اعتباری هستند که نیاز است بیشتر مدنظر قرار بگیرد.

سلیمانی خواستار کاهش تعرفه صادرات در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر شد و گفت: این اقدام، توان رقابتی تجار و بازرگانان استان بوشهر را افزایش می‌دهد و زمینه توسعه مناسبات اقتصادی را بیش از گذشته فراهم می‌کند.

انجام ۳۱ درصد صادرات کشور از طریق بوشهر

وی با اشاره به اینکه ۳۱ درصد از صادرات کشور از طریق گمرکات استان بوشهر انجام شده است، وزن کل کالای صادراتی استان را ۱۴ میلیون و ۴۲۹ هزار تن عنوان کرد.

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به صادرات ۲۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار کالا از کشور به بازارهای جهانی طی شش ماهه امسال افزود: از این میزان هفت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار آن از گمرکات استان بوشهر بوده است.

وی ادامه داد: از مهمترین کالاهای صادراتی استان بوشهر می‌توان به گاز مایع، پلی اتیلن، کود اوره و میعانات گازی، محصولات کشاورزی، آبزیان و مواد معدنی اشاره کرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از سیمان و کلینیکر صادر شده از استان بوشهر تولیدات این استان بوده است خاطرنشان کرد: گمرکات استان بوشهر در نیمه نخست امسال دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که دارای افزایش ۳۵۰ درصدی نسبت به سال قبل است.

وی یادآور شد: بیشترین صادرات از استان بوشهر به چین، امارات، هند، آفریقای جنوبی و ترکیه بوده است.

سلیمانی اضافه کرد: ارزش واردات به گمرکات بوشهر نیز در این مدت ۹۳۴ میلیون دلار بوده که نسبت به پارسال ۶۵ درصد افزایش یافته و کشورهای چین، امارات، روسیه، هند فیلیپین و تایلند کشورهای مبدا بیشترین واردات به این استان بوده اند.

ناظر گمرک‌های استان بوشهر گفت: هر چند در زمینه تعیین تکلیف کالاهای متروکه در انبارهای استا بوشهر امسال انقلابی اتفاق افتاد اما کماکان فضای ناکافی برای ورود کالاها به گمرک‌های استان بوشهر با چالش روبرو است.

وی افزود: ایجاد زیرساخت برای ورود و پهلوگیری شناورهای ۵۰ هزار تنی به بندر بوشهر از دیگر مسائلی است که به رونق واردات به این بندر بسیار مؤثر است.