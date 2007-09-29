متهم شدن مقامات واتیکان به اتانازی ژان پل دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دکتر لینا پاوانلی متخصص بیهوشی این پرسش را مطرح کرده است که چرا سه روز پیش از مرگ پاپ ژان پل دوم تنها یک لوله تغذیه داخل بینی وی قرار داشت درحالی که ژان پل دوم کاملا به تغذیه مصنوعی نیاز داشته است.

ژان پل دوم در فوریه 2005 دوبار در بیمارستان جمیلی پلی تکنیک رم، به علت مشکلات تنفسی به وجود آمده در اثر پارکینسون بستری شد و آخرین بار روز 13 مارس از بیمارستان مرخص شد و روز 2 آوریل در آپارتمان خود درگذشت. واتیکان علت مرگ را تب شدید ناشی از عفونت در مجاری ادراری و وضع جسمانی وی در اثر پارکینسون اعلام کرد.

واتیکان روز 30 مارس اعلام کرد که پاپ از طریق بینی به لوله تغذیه متصل لوده است تا تغذیه وی بهبود یافته و قدرت بهبودی را به دست آورد.

مقامات واتیکان روز چهارشنبه 4 مهر ماه اعلام کردند که لوله تغذیه پیش از روز 30 مارس متصل شده بود اما مراحل این کار روز 30 مارس اعلام شده است. اما اعلام با تأخیر واتیکان می تواند ادعای پاوانلی را به یقین نزدیک تر کند. مقامات واتیکان استدلال کرده اند: از آنجا که وی به آمار پزشکی دسترسی نداشته است و اتهام وی تنها برمبنای گزارشهای خبری و بیانیه های مطبوعاتی واتیکان بوده چندان جدی تلقی نمی شود.

پاوانلی همچنین اعلام کرده بود که وی به آمار پزشکی ژان پل دسترسی نداشته وی همچنین احتمال وصل شدن لوله تغذیه وی را پیش از تاریخ 30 مارس مورد تصدیق قرار داد، اما مدعی شد که استدلال اصلی وی این است که چرا پیش از آن تغذیه کافی دریافت نکرده است و چرا لوله تغذیه معده ای به پاپ فقید متصل نشده است چرا که این لوله می تواند برای دراز مدت تأثیر بهتری داشته باشد.

آموزه های کلیسای کاتولیک با امتناع از مراقبتهای مناسب و عادی که دربرگیرنده لوله های تغذیه و آب است مخالفت کرده و به شدت اتانازی را نفی می کند.

پاوانلی اظهار داشت تغذیه ژان پل دوم در زمان مناسب و به روش مناسب صورت نگرفته است. از سوی دیگر وی به قدری ضعیف شده بود که نمی توانست با عفونت مجاری ادراری که به مرگ وی منتهی شده مبارزه کند.

پاوانلی در مقاله ای نوشته است که زمانی که بیمار از درمانی که به نجات زندگی خود منتهی می شود سرباز زند یا اقدام وی با مساعدت پزشک صورت گیرد این نوع مرگ را باید اتانازی تلقی کرد.

این درشرایطی ست که واتیکان اخیرا سندی درباره موضوع خود نسبت به اتانازی و لوله تغذیه منتشر کرده است. کنگره تعالیم و ایمان واتیکان روز 14 سپتامبر تصدیق کرد که برداشتن لوله تغذیه بیمارانی که درحالت نباتی زندگی می کنند اقدام غیر اخلاقی محسوب می شود.