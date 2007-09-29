خانه احزاب انجام انتخابات مکانیزه آزمایشی را دنبال می کند/ خانه احزاب به دنبال تاج است نه باج

حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: کمیته مطالعات خانه احزاب به ریاست امرالله شیخیانی در حال تدوین و ارسال نامه ای در این خصوص به مدیرکل انتخابات وزارت کشور است.

تامین بهداشت روانی جامعه با تائید انتخابات رایانه ای توسط احزاب

وی در ادامه از مسئولان وزارت کشور تقاضا کرد، با این درخواست خانه احزاب موافقت جدی صورت بگیرد چراکه انجام این امر به نفع آرامش اجتماعی و افکار عمومی است.

به گفته کیاسری، اگر احزاب سراسر کشور انتخابات رایانه ای را تائید کنند، بهداشت روانی جامعه بیش از پیش تامین می شود و در نهایت شاهد افزایش انگیزه مردم به منظور شرکت در انتخابات آتی خواهیم بود.

خانه احزاب به دنبال تاج است نه باج!

رئیس کمیته عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب همچنین در خصوص درخواست دیدار این خانه با رئیس قوه مجریه، تصریح کرد: خانه احزاب درصدد است، ابتدا به واسطه نامه ای از رئیس جمهوری سوال کند، که چه پدیده فکری باعث موضع گیری اخیر وی در خصوص احزاب و عدم پرداخت باج به احزاب شده است.

وی با بیان اینکه خانه احزاب به عنوان نهادی که خواستهای صنفی احزاب در سراسر کشور را دنبال می کند، به دنبال باج نیست، تاکید کرد: خانه احزاب به دنبال تاج است و این تاج را برای سر خود نمی خواهد بلکه آن را برای سر حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هیمنه ولایت، خون شهیدان و ارزشهای انقلاب می خواهد و لذا دیدار با احمدی نژاد متعاقب این نامه باید دنبال شود.

حضور مجمع جانبازان و ایثارگران در انتخابات آتی

بنیانگذار مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو به آخرین مصوبه تشکل متبوعش در خصوص انتخابات اشاره کرد و گفت: در این جلسه نحوه حضور جانبازان در انتخابات 24 اسفند در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، در این جلسه مقرر شد، که مجمع جانبازان و ایثارگران نیز در انتخابات مجلس هشتم به منظور گرما بخشی به تنور انتخابات، شرکت کند.

کیاسری با بیان اینکه تشکل متبوعش از اعضاء مجمع و ایثارگران در انتخابات پیش رو حمایت تبلیغاتی خواهد کرد، اظهار داشت: چگونگی این حمایتها در کمیسیون سیاسی مجمع در قالب یک طرح، ظرف 15 روز آینده مورد بررسی بیشتر قرار خوهد گرفت.

وی ادامه داد: مجمع جانبازان و ایثارگران در داخل خود بحثی به نام راست و چپ ندارد و این مجمع تلفیقی از جریانهای مختلف است.

احزاب به جای بدگویی و تخریب به معرفی برنامه های خود بپردازند

این فعال سیاسی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت که مجمع جانبازان و ایثارگران به بحث خودی و غیرخودی مبتنی بر نگاه رهبری تاکید دارد و لذا از دیدگاه ما اصولگرایان و اصلاح طلبان خودی هستند چراکه هر دو به آرمانهای امام خمینی(ره) اعتقاد دارند.

کیاسری با بیان اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان در اصول با هم توافق دارند، گفت که شاید در فرعیات بین این دو تفاوتهایی مشاهده شود و البته معنای این سخن این نیست که ما همه را تائید می کنیم بلکه نقدهایی را بر رفتار و عقاید این دو گروه وارد می دانیم و معتقدیم نقد می تواند به پیشرفت و اصلاح امور کمک کند.

رئیس کمیته عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب به گروهها و جریانهای سیاسی توصیه کرد: به جای تخریب و بدگویی از یکدیگر به معرفی برنامه های انتخاباتی خود بپردازند چرا که مردم خود می توانند، انتخاب کنند.