به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ناشنوایان با آن مواجه هستند عدم توجه سایر اقشار جامعه به خواسته ها و نیازهای آنان است.

متاسفانه سازمان بهزیستی به دلایل مختلف از جمله، عدم شناسایی ناشنوایانی که در نقاط دورافتاده و روستاها زندگی می کنند ، امکان خدمات دهی به تمامی آنها را ندارد و تنها 40 درصد از افراد دارای اختلال شنوایی از خدمات توانبخشی و پزشکی این سازمان بهره مند می شوند.

کارشناسان معتقدند ، عدم برقراری ارتباط و تعامل با جامعه که البته این امر از سوی مردم نیز وجود دارد، توانبخشی حرفه ای و آموزشی ، اشتغال ، ازدواج و تحصیل و...از دیگر مشکلاتی است که افراد دارای اختلالات شنوایی با آنها مواجه هستنند.

باید دید و نگرش جامعه نسبت به این افراد تغییر پیدا کند و هویت آنها به رسمیت شناخته شود چرا که ناشنوایان نیز مانند افراد دیگر جامعه از حق و حقوقی برخوردارند که نباید از آن محرومشان کرد و بلکه باید شرایط زندگی راحت و دور از دغدغه ای توسط دولت برای آنها فراهم شود.

امروزه ناشنوایان در کشورهای پیشرفته بدلیل استفاده از تجهیزات و تکنولوژیهای مدرن با مشکلات کمتری دست به گریبان هستند بنابراین ما نیز باید در کشورمان با استفاده از این وسایل درجهت کاهش مشکلات آنان اقدام کنیم.

مدیرکل دفتر توانبخشی معلولان جسمی، حرکتی و حسی سازمان بهزیستی در خصوص آمار ناشنوایان موجود در کشور، می گوید: به دلیل عدم دسترسی به تمامی مناطق روستایی، امکان ارائه آمار دقیق از آنان در کشور وجود ندارد اما براساس آمار جهانی درحدود 350 هزار ایرانی، دچار اختلالات شنوایی خفیف، متوسط و عمیق هستند.

دکتر کیوان دواتگران ادامه می دهد: هم اکنون مراکز دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات توانبخشی ، آموزشی و وسایل کمک شنوایی در سطح کشور وجود دارد که البته تعداد این مراکز باید افزایش پیدا کند.

وی اظهار می کند: مشکل اصلی افراد دچار اختلال شنوایی ، آموزش آنهاست. بطوریکه آموزش و پرورش استثنایی کشور فقط در مدارس خاصی به ارائه آموزشهای لازم به این افراد می پردازد.

مدیرکل دفتر توانبخشی معلولان جسمی ، حرکتی و حسی سازمان بهزیستی تاکید می کند: به همین دلیل امسال برای اولین بار در روز 8 مهر که روز جهانی ناشنوایان است بهزیستی با همکاری آموزش و پرورش استثنایی، اقدامی درجهت حضور کودکان شنوا و ناشنوا در کنار یکدیگر انجام خواهد داد تا از این طریق پیامی مبنی براینکه این افراد نیز می توانند همانند کودکان سالم و در کنار آنها زندگی کنند ، را به مردم جامعه منتقل کنیم.

وی عنوان می کند: در این روز قصد داریم برای افزایش آگاهی ناشنوایان نسبت به حقوقی که باید داشته باشند ، بندهایی از کنوانسیون حقوق توانجویان را که مرتبط با آنان است تهیه و در اختیارشان قرار دهیم .

وی می افزاید: افراد دارای اختلالات شنوایی به جز خدمات پزشکی به خدمات توانبخشی آموزشی ، حرفه ای ، اجتماعی و... نیاز دارند و بهزیستی تلاش می کند تا بتواند در این زمینه نیز در جهت رفع مشکلات این افراد اقدامات لازم را انجام دهد.

دواتگران می گوید: یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری قصد انجام و گسترش آنرا داریم، راه اندازی مراکز خصوصی خانواده و کودک ناشنواست که برای ایجاد این مراکز ، یارانه و تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهیم.

وی در خصوص یارانه ای که دراین مراکز برای ارائه خدمات به افراد دارای اختلال شنوایی پرداخت می شود، تصریح می کند: با توجه به کمی بودجه و اعتبارات ، ماهیانه مبلغی بین 70 تا 75 هزار تومان برای هر ناشنوا که تحت پوشش بهزیستی است، پرداخت می شود و در صورت افزایش اعتبارات به طور حتم مبلغ یارانه نیز افزایش پیدا می کند.

مدیرکل دفتر توانبخشی معلولان جسمی ، حرکتی و حسی سازمان بهزیستی در مورد اشتغال ناشنوایان ، می گوید: به طور کلی هنوز مفهوم اشتغال برای این افراد جای نیافتاده و بسیاری از کارفرمایان و صاحب کاران از پذیرفتن فردی که دچار مشکلات شنوایی است سر باز می زنند.

وی ادامه می دهد: در این رابطه باید نگرش و دید جامعه و کارفرمایان نسبت به افراد ناشنوا تغییر کند ، بررسی ها نشان داده در بسیاری از مشاغل مانند مونتاژ صنعتی ، ناشنوایان بهتر کارمی کنند وحضور آنان موثر تر از افراد شنوا است.

دواتگران بزگترین مشکل ناشنوایان را عدم تعامل و ارتباطات اجتماعی و همچنین عدم آگاهی از حقوق خود ، دانسته و می افزاید: در شرایط فعلی ، هنوز هم افراد ناشنوا تعامل لازم را با جامعه و اطرافیان ندارند و این مشکل هم به خود آنان و هم به اطرافیانشان باز می گردد.

وی می گوید: هنوز توانمندی‌های افراد ناشنوا در جامعه شناخته شده نیست و گاهی مردم ناشنوایان را به دلیل مشکل ناشنوایی دارای ضریب هوشی پایین می دانند.

وی خاطر نشان می کند: جامعه باید هویت و حقوق افراد ناشنوا را مانند دیگر اعضا به رسمیت بشناسد.

مدیرکل دفتر توانبخشی معلولان جسمی ، حرکتی و حسی سازمان بهزیستی می افزاید: بهزیستی به منظور آگاه سازی این افراد ، در جهت استفاده از فناوری و تکنولوژی های کمکی برای ناشنوایان اقداماتی انجام داده است.

وی می افزاید: این تکنولوژیها ، تجهیزات و وسایل در زندگی روزمره ناشنوایان مورد استفاده قرار می گیرد و برای راحتی آنان در منزل نصب می شوند.

دواتگران تاکید می کند: نصب تجهیزات کمکی مانند 40 هزار دستگاه آمپلی فایر برروی تلفن ناشنوایان از جمله اقداماتی بوده که توسط بهزیستی انجام شده است و البته باید توزیع دیگر اقلام مورد نیاز این افراد نیز گسترش پیدا کند.

وی اطلاع رسانی در خصوص شناساندن ناشنوایان به جامعه را بسیار مهم دانسته و معتقد است: باید در جهت معرفی و ارائه یک چهره خوب از ناشنوا در جامعه اقدام کنیم و توانمندیهایی این افراد را به تمامی مردم معرفی کنیم.