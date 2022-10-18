ماجرای قرارگاه تعزیراتی پزشکان چیست/واکنش وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تشکیل قرارگاه تعزیرات در معاون درمان وزارت بهداشت، در جلسه اخیر شورای عالی نظام پزشکی مطرح شده و برخی از اعضا، نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده اند.

چیکده گلایه‌های برخی از اعضا که پیرامون این موضوع صحبت کرده اند، این است که پس از جانفشانی‌های جامعه پزشکی در دوران کرونا انتظار می‌رفت جامعه پزشکی مورد تکریم بیشتری قرار گیرد ولی متأسفانه مشاهده می‌شود در معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، قرارگاه‌هایی با هدف و سیاست‌های تعزیراتی و برخورد با پزشکان تشکیل شده است.

قطعاً در هر قشری افراد خاطی وجود دارند و جامعه پزشکی نیز از این امر مستثنی نیست ولی سازمان نظام پزشکی می‌تواند با این دسته از اعضای خود برخورد نماید. تشکیل این قرارگاه‌ها موجب دلسردی همکاران می‌شود.

در همین ارتباط، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، در واکنش به تشکیل قرارگاهی که در معاونت درمان تشکیل شده است، با عنوان این مطلب که ذکر نکاتی چند موجب روشنگری خواهد شد، گفت: در بحث برخوردهای تعزیراتی با جامعه پزشکی در جلسه‌ای دادستان، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را احضار نمود.

وی افزود: در این جلسه به منظور حفظ شأن جامعه پزشکی و جلوگیری از برخوردهای نامناسب، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد قرارگاهی در معاونت درمان وزارت بهداشت و به تبع آن معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی با حضور نماینده دادستان، نماینده تعزیرات، ۳ نماینده از سازمان نظام پزشکی و نماینده معاونت درمان تشکیل گردد که هدف آن برخورد با متخلفین دانه درشت و دریافت‌های خارج از ضابطه است.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ حکم صادر شده مربوط به مباحث مالی و تعزیراتی بوده و برخورد قضائی نداشته است، گفت: برخورد با این قبیل تخلفات، آبروی جامعه پزشکی را حفظ می‌کند.