80 هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد نشان پلیس دریافت می کنند

سردار کاظم مجتبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این امر در راستای ایجاد و احساس امنیت، روانسازی ترافیک، تعلیم و تربیت و آشنایی با مقررات راهنمایی در مهر ماه و هفته نیروی انتظامی به اجرا در می آید.

وی اظهار داشت: پروژه مهر در راستای روانسازی ترافیکی و ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان از سوی نیروی انتظامی از اول مهر به اجرا در آمده است.

مجتبایی اضافه کرد: نیروی انتظامی با همه امکانات و تجهیزات با حضوری فیزیکی در میادین و خیابان های شهرهای استان این طرح را با جدیت دنبال می کند.

.

وی بیان داشت: تمام شرایط برای روانسازی ترافیک و ایاب و ذهاب دانش آموزان، دانشجویان و شهروندان همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به عمل آمده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.مجتبایی ادامه داد: با توجه به سهمیه بندی بنزین برخی ها با دشمنی قصد داشتند با ایجاد چالش، ذهنیتی برای مردم به وجود آورند که در زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان و شهروندان با مشکلاتی جدی مواجه است، اما با تمهیدات به عمل آمده هیچ گونه مشکلی در استان نداریم و دشمنان هم مایوس خواهند شد