چهار مزرعه پرورش ماهی خاویاری در گیلان فعال است

سهیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: سایت پرورش ماهی خاویاری حدود سه سال است که در این استان راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: دو سایت حدود 50 تن در شهرستان تالش با سرمایه گذاری بخش خصوصی با تجارب بخش دولتی ایجادشده که در حا ل حاضر 60 تن گوشت زنده دراین دوسایت تولید می شود.

محمدی اظهارداشت: سالجاری با تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی با پشتوانه کارشناسی شیلات ،12 فقره موافقت اصولی با 700 تن گوشت مجوز داده شده است.

وی گفت : از این تعداد موافقت اصولی صادر شده دو مزرعه فعال شده که با این احتساب درمجموع چهار مزرعه پرورش ماهی خاویاری در استان فعال است.

محمدی همچنین عنوان کرد: ماهیان خاویاری با ارزش ترین ماهیان تجاری جهان هستند که فقط در نیمکره شمالی پراکنش دارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 27 گونه از ماهیان خاویاری در دنیا وجود دارد که شش گونه از آن در دریای خزر و روخانه های منتهی به آن زیست می کنند و بیش از 90 درصد از خاویار دنیا از این دریا تامین می شود.

محمدی ادامه داد: براساس برنامه مدون سازمان شیلات ایران ، استان گیلان می تواند تا 15 تن از خاویار دریای خزررا بهره برداری کند.