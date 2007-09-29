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۷ مهر ۱۳۸۶، ۷:۴۲

هفته هفتم رقابتهای فوتبال جام خلیج فارس / ادامه ناکامی های استقلال ، پیروزی شیرین سایپا و برد امتیاز آور پرسپولیس

هفته هفتم رقابتهای فوتبال جام خلیج فارس / ادامه ناکامی های استقلال ، پیروزی شیرین سایپا و برد امتیاز آور پرسپولیس

هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که در پایان این هفته بازهم پرسولیس در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای این هفته تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه در ورزشگاه قدس همدان با نتیجه 2 بر1 تیم پاس این شهر را شکست داد.
اما در بازیهای روز جمعه تیم فوتبال استقلال برابر تماشاگران خودی نتوانست برابر صباباتری به نتیجه ای بهتراز تساوی دست یابد تا تماشاگران و هواداران این تیم پس از ادامه روند ناکامی های تیم محبوبشان شعارهایی علیه کادر فنی و برخی بازیکنان سر بدهند. استقلال در این دیدار برابر صباباتری به تساوی یک بریک دست یافت.

در ورزشگاه تختی بندرانزلی تیم فوتبال سایپا در ادامه روند رو به رشد خود برابر ملوان به برتری 2 بر1 دست یافت تا 11  امتیازی شود و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کند.

سایر اخبار و گزارش های مهر از هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را در زیر می خوانید:

کد مطلب 560386

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